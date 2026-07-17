Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο ΑΠΘ κατά τη διάρκεια ορκομωσίας, με βίντεο που αναρτήθηκε στα social media να δείχνει εξοργισμένους, συγγενείς και φίλους των αποφοίτων να ωρύονται, καθώς οι φύλακες τους απαγόρευαν να εισέλθουν στην αίθουσα της τελετής.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, πλήθος γονέων, συγγενών και φίλων είχαν μείνει εκτός της αίθουσας, λογομαχώντας έντονα με τους φύλακες που δεν τους άφηναν περάσουν μέσα.

«Δεν έχετε ψυχή;» ακούγεται να λέει μια κοπέλα, ενώ μια άλλη γυναίκα αποκαλέι «ηλίθιους» τους φύλακες, οι οποίοι ακούγονται στο βίντεο να λένε πως μόνο με πρόσκληση μπορούν να εισέλθουν στην αίθουσα.

Το βίντει έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 800 χιλιάδες προβολές μέσα σε μια μόλις ημέρα και πάνω από 800 σχόλια, με πολλούς να καταδικάζουν το περιστατικό.

«Μας άφησαν απ έξω ενώ η αδερφή της φίλης μας μας έστειλε μέσα που ήταν άδεια. Πρέπει να κοινητοποιηθουμε !!», είπε μια χρήστης, ενώ μια άλλη έγραψε: «Φαντάσου να κάνεις τόσο κόπο και να σου καταστρέφουν μία από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής σου».

Η χρήστης που κοινοποίησε το βίντεο, ωστόσο στη συνέχεια έδειξε τη φίλη της, που κρατούσε στο χέρι της το πτυχίο, γράφοντας στη λεζάντα: «Δεν μασάμε όμως».