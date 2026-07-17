Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό άφησε μετά από 13 ολόκληρα χρόνια τους Μιλγουόκι Μπακς και πλέον θα αγωνίζεται για τους Μαϊάμι Χιτ. Η συγκεκριμένη μεταγράφη θεωρείται από τις πιο σημαντικές της φετινής περιόδου.
Την Πέμπτη στις 17/07 η ομάδα των Μαϊάμι Χιτ παρουσίασε την μεταγραφή του Greak Freak στους δημοσιογράφους, ενώ σημειώνεται πως στη συνέντευξη Τύπου βρέθηκε και η Ελληνοαμερικανίδα Τρις Χριστάκις, η οποία τον ρώτησε στην μητρική του γλώσσα, τα ελληνικά γιατί διάλεξε την συγκεκριμένη ομάδα του NBA.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανταπάντησε επίσης στα ελληνικά λέγοντας πως ο μπασκετμπολίστας Μπαμ Αντεμπάγιο αλλά και ο προπονητής Έρικ Σπόελστρα, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην απόφασή του να συνεχίσει με την ομάδα του Μαϊάμι. Επίσης το κλίμα, δηλαδή η ζέστη της πόλης αλλά και η φιλικότητα της πόλης τον έκαναν να θέλει να παίξει σε αυτή την ομάδα. Επιπλέον έχει συγγενείς στην συγκεκριμένη περιοχή και εκεί γνώρισε και την σύντροφό του.
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Ο Αντετοκούνμπο, αφού κατάλαβε ότι κανείς δεν είχε ιδέα τι έλεγε, αφού κανείς δεν γνώριζε ελληνικά, «έπαιξε» τους δημοσιογράφους λέγοντας τους: «Μόλις της είπα ότι δεν την συμπαθώ», προκαλώντας γέλιο σε όσους βρίσκονταν στην αίθουσα.
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