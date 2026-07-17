Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό άφησε μετά από 13 ολόκληρα χρόνια τους Μιλγουόκι Μπακς και πλέον θα αγωνίζεται για τους Μαϊάμι Χιτ. Η συγκεκριμένη μεταγράφη θεωρείται από τις πιο σημαντικές της φετινής περιόδου.

Την Πέμπτη στις 17/07 η ομάδα των Μαϊάμι Χιτ παρουσίασε την μεταγραφή του Greak Freak στους δημοσιογράφους, ενώ σημειώνεται πως στη συνέντευξη Τύπου βρέθηκε και η Ελληνοαμερικανίδα Τρις Χριστάκις, η οποία τον ρώτησε στην μητρική του γλώσσα, τα ελληνικά γιατί διάλεξε την συγκεκριμένη ομάδα του NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανταπάντησε επίσης στα ελληνικά λέγοντας πως ο μπασκετμπολίστας Μπαμ Αντεμπάγιο αλλά και ο προπονητής Έρικ Σπόελστρα, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην απόφασή του να συνεχίσει με την ομάδα του Μαϊάμι. Επίσης το κλίμα, δηλαδή η ζέστη της πόλης αλλά και η φιλικότητα της πόλης τον έκαναν να θέλει να παίξει σε αυτή την ομάδα. Επιπλέον έχει συγγενείς στην συγκεκριμένη περιοχή και εκεί γνώρισε και την σύντροφό του.

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Ο Αντετοκούνμπο, αφού κατάλαβε ότι κανείς δεν είχε ιδέα τι έλεγε, αφού κανείς δεν γνώριζε ελληνικά, «έπαιξε» τους δημοσιογράφους λέγοντας τους: «Μόλις της είπα ότι δεν την συμπαθώ», προκαλώντας γέλιο σε όσους βρίσκονταν στην αίθουσα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Miami got a lot more Greek today! Welcome to Miami, Giannis 🇬🇷🔥 @Giannis_An34 pic.twitter.com/JtIjVWJWmO — Trish Christakis (@TrishChristakis) July 17, 2026

«Πιστεύω ότι η καινούργια σεζόν θα είναι σίγουρα δύσκολη. Οποιαδήποτε NBA σεζόν παίζεις με 82 παιχνίδια, δεν είναι εύκολο. Είναι μακρύ το ταξίδι, είμαι ενθουσιασμένος που έχω έναν παίκτη σαν τον Μπαμ δίπλα μου, που θα με στηρίζει και ξέρω ότι θα βγάζει πάρα πολύ βάρος από πάνω μου. Σίγουρα όταν κοιτάς τον πάγκο και βλέπεις έναν έμπειρο προπονητή σαν τον Έρικ Σπόελστρα κάνει την δουλειά σου πάρα πολύ πιο εύκολη, επειδή ξέρεις ότι θα σε βάζει στις σωστές καταστάσεις για να είσαι επιτυχημένος όταν παίζεις. Το Μαϊάμι μαρέσει επειδή είναι μια πολύ family friendly πόλη, έχω οικογένεια εδώ που μένει χρόνια, γνώρισα την γυναίκα μου εδώ, είναι μια ζεστή πόλη και είναι καλό για εμένα όσο μεγαλώνω σε ηλικία. Γι' αυτό διάλεξα το Μαϊάμι», τόνισε συγκεκριμένα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.