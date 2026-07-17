Βαρείς χαρακτηρισμούς αντάλλαξαν δημόσια ο Θανάσης Καμπαγιάννης με τον Άδωνι Γεωργιάδη, με πέτρα του σκανδάλου να αποτελούν οι διώξεις των τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ αλλά και ο τρόπος που χειρίστηκε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η κυβέρνηση, καλώντας την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό «κυβέρνηση υποδίκων».

Η κόντρα ξεκίνησε από μια ανάρτηση του δικηγόρου ο οποίος υποστήριξε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης πανηγυρίζει, επειδή ασκήθηκαν διώξεις «μόνο» σε τέσσερις από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντάς τον «φελλό».

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Υποστήριξε ακόμη ότι ο υπουργός Υγείας είχε προηγουμένως διατυπώσει τη θέση πως και οι έντεκα ελεγχόμενοι θα απαλλάσσονταν, επειδή οι πράξεις που τους αποδίδονταν αποτελούσαν –όπως ανέφερε– «φυσιολογική λειτουργία» πολιτικών γραφείων βουλευτών και υπουργών. Ωστόσο, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκρινε πως σε έξι από τις έντεκα περιπτώσεις προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

«Κι όμως ο φελλός υπουργός πιστεύει πως δικαιώθηκε. Μωραίνει Κύριος…», είπε χαρακτηριστικά στο τέλος της ανάρτησής του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θανάση Καμπαγιάννη:

«Ο φελλός Υπουργός Υγείας πανηγυρίζει γιατί ασκήθηκαν ποινικές διώξεις “μόνο” σε 4 από τους 11 βουλευτές της ΝΔ και “μόνο” για πλημμελήματα. Στην ίδια γραμμή έχει συρθεί πλέον και η κυβέρνηση, διά του κυβερνητικού της εκπροσώπου, δείγμα της αποδρομής της αφού πλέον δεν απολαμβάνει καν της δεδηλωμένης λόγω του πλήθους των υποδίκων στις τάξεις της ΚΟ της ΝΔ και του πολιτικού εκβιασμού που οι βουλευτές της ασκούν.

Το πιο αστείο όλων είναι αυτό: ο φελλός Υπουργός διέδιδε τον ισχυρισμό ότι και οι 11 θα απαλλαγούν γιατί τα αποδιδόμενα εναντίον τους δεν συνιστούν παράνομες πράξεις αλλά είναι η “φυσιολογική” λειτουργία κάθε πολιτικού γραφείου βουλευτή και Υπουργού.

Όμως στις 6 από τις 11 περιπτώσεις για τις οποίες πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κρίθηκε ότι προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης. Ο λόγος που οι διωκόμενοι βουλευτές είναι 4 και όχι 6 είναι πως ο Κεφαλογιάννης και ο Τσιάρας ισχυρίστηκαν ότι οι ιδιαίτεροί τους έπραξαν χωρίς την εντολή τους, αυτοβούλως.

"Στις 6, λοιπόν, από τις 11 υποθέσεις, η Εισαγγελία έκρινε ότι οι αξιόποινες πράξεις βάσιμα πιθανολογείται ότι τελέστηκαν... Κι όμως ο φελλός Υπουργός πιστεύει πως δικαιώθηκε. Μωραίνει Κύριος..." #οπεκεπε #κυβέρνηση_μητσοτάκη pic.twitter.com/lzQsxjE4Qn — Thanasis Kampagiannis (@TKampagiannis) July 16, 2026

Ισχυρίστηκαν δηλαδή ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ από αυτό που διέδιδε ο φελλός Υπουργός: ότι αυτή η λειτουργία δεν είναι λειτουργία πολιτικού γραφείου, ότι τα αποδιδόμενα συνιστούν παράνομες πράξεις, αλλά ότι αυτές τελέστηκαν εν αγνοία τους.

Και έτσι στις περιπτώσεις Τσιάρα και Κεφαλογιάννη δεν διώκονται οι ίδιοι αλλά ο ιδιαίτερος/διευθυντής και ο συνεργάτης του πολιτικού γραφείου. Στις 6, λοιπόν, από τις 11 υποθέσεις, η Εισαγγελία έκρινε ότι οι αξιόποινες πράξεις βάσιμα πιθανολογείται ότι τελέστηκαν.

Τελευταία ερώτηση: σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη περίπτωση, όπου οι ελεγχόμενοι δεν θα ήταν βουλευτές και πρώην υπουργοί, θα αρκούσε ο ισχυρισμός “δεν γνώριζα τι έκανε ο συνεργάτης μου” για να μην ασκηθεί ποινική δίωξη;

Απάντηση οποιουδήποτε έχει στοιχειώδη γνώση της δικαστηριακής καθημερινότητας, ειδικά σε επίπεδο προδικασίας: Αστεία πράγματα! Όλα τα ελεγχόμενα πρόσωπα θα διώκονταν και θα καλούνταν στο ακροατήριο για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Αυτά είναι η αλφαβήτα.

Κι όμως ο φελλός Υπουργός πιστεύει πως δικαιώθηκε. Μωραίνει Κύριος…»

Γεωργιάδης: «Έχει και τρόπους ως γνωστόν αυτός ο αναρχοαριστερός της συμφοράς»

Ο υπουργός Υγείας δεν άργησε να απαντήσει στην επίθεση που δέχθηκε, προχωρώντας σε ανάρτηση εξαπολύωντας με τη σειρά του επίθεση στον κ. Καμπαγιάννη και αποκαλώντας τον «αναρχοαριστερό της συμφοράς».

Παράλληλα, τον κάλεσε να βάλουν «δημόσιο στοίχημα» για το ποια θα είναι η έκβαση της δικαστικής διαδικασίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ επανέλαβε την εκτίμησή του πως και οι τέσσερις βουλευτές θα αθωωθούν πανηγυρικά.

«Αλλά για να σας δω δέχεστε ένα δημόσιο στοίχημα μεταξύ μας για την δικαστική εξέλιξη αυτών των διώξεων;», είπε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη:

Ο @TKampagiannis το επί σειρά ετών στέλεχος της παράταξης «Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή» στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος έχει δημοσιεύσει μελέτη για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα μέσω του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου, λέει εμένα «φελλό»…..διότι έχουν και τρόπους ως γνωστόν αυτοί οι αναρχοαριστεροί της συμφοράς.

Ο @TKampagiannis το επί σειρά ετών στέλεχος της παράταξης «Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή» στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος έχει δημοσιεύσει μελέτη για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα μέσω του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου, λέει εμένα «φελλό»…..διότι έχουν και… pic.twitter.com/0lHhTy1xvk — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 16, 2026

Λοιπόν κύριε Καμπαγιάννη θέλετε να βάλουμε ένα δημόσιο στοίχημα για το εάν η οποιαδήποτε από αυτές τις 4 διώξεις, οδηγήσει τελικά σε καταδίκη έστω μίας ημέρας; Για να σας δω τώρα πόσο γενναίος είστε;

Εγω διακινδυνεύω δημοσίως και λέω: θα αθωωθούν πανηγυρικά και οι 4! Επίσης λέω ότι οι διώξεις ασκήθηκαν για να μην γίνει εντελώς ρεζίλι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η «εγκληματική συμμορία» της ΝΔ ήταν τελικά διώξεις για 4 πλημμελήματα και η δηλωσή σας ότι έχει χάσει την δεδηλωμένη η ΚΟ μας επειδή «εκβιαζόμαστε» κλπ απλά δείχνει το μέγεθος της εμπάθειάς σας. Αλλά για να σας δω δέχεστε ένα δημόσιο στοίχημα μεταξύ μας για την δικαστική εξέλιξη αυτών των διώξεων;