Η Νέα Γενιά Green αναψυκτικών είναι εδώ στην καλύτερη εκδοχή της απόλαυσης!

Νέα εμφάνιση, νέα συνταγή αλλά με την ίδια αγαπημένη γεύση, έτοιμα να επαναπροσδιορίσουν την απόλαυση, το φετινό καλοκαίρι!

Η νέα συνταγή έρχεται να εμπλουτίσει τα green αναψυκτικά με βιταμίνες, εγκαινιάζοντας μια νέα γενιά αναψυκτικών που συνδυάζει την απόλαυση με την ευεξία. Χωρίς προσθήκη ζάχαρης και με προσθήκη πολύτιμων βιταμινών, τα Green αναψυκτικά ενισχύουν την ακαταμάχητη συνταγή τους και υπόσχονται να σε συντροφεύσουν σε κάθε στιγμή της ημέρας, χωρίς ενοχές.

Οι 4 μοναδικές γεύσεις των Green αναψυκτικών, διατηρώντας την αυθεντική τους σύνθεση, που έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού, σε περιμένουν να τις δοκιμάσεις στην καλύτερη τους εκδοχή:

-Green πορτοκαλάδα, με πλούσια γεύση πορτοκαλιού με προσθήκη βιταμίνης C,

-Green πορτοκαλάδα, χωρίς ανθρακικό με προσθήκη βιταμίνης C

-Green λεμονάδα δροσερή, με προσθήκη βιταμίνης C

-Green βυσσινάδα, με την προσθήκη του συμπλέγματος βιταμινών Β

Η νέα γενιά αναψυκτικών είναι εδώ, προσφέροντας μια φρέσκια και φυσική αίσθηση, τόσο μέσα όσο και έξω από τη συσκευασία. Η ανανεωμένη εμφάνιση, με έντονα και φωτεινά χρώματα, αναδεικνύει τον δροσερό και φρέσκο χαρακτήρα τους, ενώ τονίζει τα φυσικά συστατικά που δημιουργούν την εκρηκτική τους γεύση. Η νέα εικαστική ταυτότητα φέρει την υπογραφή του creative designer της ΧΗΤΟΣ, Αλέξανδρου Τζάλλα.

Η Στεφανία Τσάπαλα, Group Marketing Director της XHTOΣ δήλωσε σχετικά: «Στην ΧΗΤΟΣ, η καινοτομία και η ποιότητα είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από κάθε προϊόν μας. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, οι οποίοι επιθυμούν υγιεινές επιλογές για απόλαυση χωρίς ενοχές. Το φετινό καλοκαίρι, εγκαινιάζουμε τη νέα γενιά των Green Αναψυκτικών, τα οποία ξεχωρίζουν για τη μοναδική τους γεύση, εμπλουτισμένη με βιταμίνες και φυσικά χωρίς προσθήκη ζάχαρης!»

Η νέα γενιά αναψυκτικών είναι εδώ, δοκίμασε τα γιατί «Η Φάση τώρα είναι Green».