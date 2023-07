Η νέα υπηρεσία της DHL Express, GoGreen Plus, διαθέσιμη και στην Ελλάδα!

Το GoGreen Plus αποτελεί μέρος των ευρύτερων στόχων βιωσιμότητας του DHL Group για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050

Η DHL Express ανακοινώνει την άφιξη της GoGreen Plus στην Ελλάδα, μίας πρωτοποριακής υπηρεσίας που επιτρέπει στους πελάτες της να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα που σχετίζονται με τις αποστολές τους, μέσω της χρήσης Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (SAF). Η υπηρεσία αυτή αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία στον κλάδο των διεθνών ταχυμεταφορών και κατέστη δυνατή μετά τις πρόσφατες συνεργασίες της DHL με την bp και τη Neste για την παροχή SAF στους κόμβους της DHL Express σε όλο τον κόσμο.

Πλέον και στην Ελλάδα, οι πελάτες της DHL Express θα έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν το GoGreen Plus όταν επιλέγουν υπηρεσίες μεταφορών στο MyDHL+, τη διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργίας και παρακολούθησης αποστολών της DHL Express. Η υπηρεσία μάλιστα, έχει σχεδιαστεί για να είναι πλήρως ευέλικτη, αφού μπορεί να επιλεγεί και για μεμονωμένες αποστολές.

Ο Μιχάλης Παγωμένος, Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της DHL Express Ελλάδας αναφέρει σχετικά: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος καθώς μία σημαντική επένδυση του Ομίλου DHL, η υπηρεσία GoGreen Plus, είναι πλέον διαθέσιμη και εδώ, στην Ελλάδα. Ως Ηγέτης στον κλάδο των Διεθνών Ταχυμεταφορών στη χώρα, οδηγούμε για ακόμη μία φορά τις εξελίξεις και εισάγουμε τη Χρήση Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (SAF) στις αερομεταφορές μας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες μας να συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποστολών τους. Το SAF είναι επί του παρόντος η κύρια οδός για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα στις αερομεταφορές, επομένως αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να τους βοηθήσουμε να κάνουν περισσότερο βιώσιμες τις δικές τους αλυσίδες εφοδιασμού».

Η υπηρεσία GoGreen Plus αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών βιωσιμότητας του Ομίλου DHL, για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050, συμβάλλοντας παράλληλα στον ενδιάμεσο στόχο χρήσης 30% SAF σε όλες τις αεροπορικές μεταφορές έως το 2030.

Στην ίδια πράσινη στρατηγική κατεύθυνση κινείται και η DHL Express Ελλάδας με πρωτοβουλίες όπως η σταδιακή μετατροπή του επίγειου στόλου της σε πλήρως ηλεκτρικό, μία επένδυση που βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Επιπρόσθετα, στην καθημερινή επιχειρησιακή ρουτίνα της εταιρείας περιλαμβάνονται βέλτιστες πρακτικές για την καταγραφή, παρακολούθηση και μείωση της ενεργειακής δαπάνης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, από το σύνολο των λειτουργιών της. Τέλος, με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και ικανοποίηση, η DHL Express Ελλάδας έλαβε μία σειρά σημαντικών διακρίσεων από φορείς και θεσμούς που αξιολόγησαν τις πρωτοβουλίες της προς βιώσιμες λύσεις (Energy Efficient Company of the Year, Best Practices for Reduction / Minimization Emissions, Energy Monitoring Technologies, Energy Revolution - Efforts to mitigating climate change).