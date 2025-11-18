Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος τίμησε την Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Η κατάθεση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 στον χώρο του Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο του εορτασμού της 52ης επετείου.

Την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος εκπροσώπησαν η Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Μαρίκα Γκόνη, ο Ταμίας Αντώνης Κοντός, ο Έφορος Τύπου Δημήτρης Βασιλείου, τα μέλη Δονάτος Γκέλιας, Προκόπης Γκογιάννος, Κώστας Λιάγκος και Διονύσης Τσούτσης.

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, με την παρουσία της, υπενθύμισε την αταλάντευτη προσήλωσή της στις αξίες που ενέπνευσαν την εξέγερση και τη στήριξή της στους αγώνες για ένα καλύτερο και πιο δίκαιο μέλλον για τη νέα γενιά και την ελληνική κοινωνία.

Από το Γραφείο Τύπου της Π.Σ.Ε.

