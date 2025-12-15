Η Σύμπλευση ΑΜΚΕ (+πλευση) φέρνει τον πολιτισμό των ακριτικών νησιών στην Αθήνα

Με πρωτοβουλία της Σύμπλευσης, οι μαθητές ήρθαν στην Αθήνα και το ταξίδι τους ήταν πολλά περισσότερα από μια σχολική εκδρομή, αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για δουν τη δημιουργικότητά τους να ταξιδεύει μακριά από το νησί τους.

Η σχολική θεατρική ομάδα στο ταξίδι της στην πρωτεύουσα παρουσίασε τρεις παραστάσεις σε σχολεία της Αθήνας ενώ έδωσε μια επιπλέον παράσταση στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Σύμπλευσης την οποία παρακολούθησαν φίλοι και υποστηρικτές της οργάνωσης.

Η ομάδα των μαθητών και μαθητριών υπό την καθοδήγηση του φιλόλογου και υπεύθυνου της θεατρικής προσπάθειας Γιάννη Φασούλα, παρουσίασε ένα έργο για το οποίο οι μαθητές είχαν εργαστεί και προετοιμαστεί για μήνες στους Λειψούς. Για πολλά από τα παιδιά, ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκαν σε μια τόσο μεγάλη σκηνή, μπροστά σε τόσο πολυάριθμο κοινό. Και τα κατάφεραν με μοναδικό τρόπο.

Στις σχολικές αίθουσες και στην εκδήλωση της Σύμπλευσης, οι μαθητές έζησαν την εμπειρία της παράστασης και ένιωσαν ότι η δουλειά τους μπορεί να φτάσει πολύ μακριά από το μικρό τους νησί. Για τα ίδια τα παιδιά ήταν μια εμπειρία που όπως έλεγαν θα την θυμούνται για χρόνια, για τη Σύμπλευση, ήταν ακόμη ένα βήμα στο όραμα της να δίνει στα παιδιά των ακριτικών νησιών τα εργαλεία για να ανοίγουν τα φτερά τους.

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός της ομάδας δήλωσε:

«Για τα παιδιά ήταν μια εμπειρία ζωής. Βγήκαν από τη ζώνη άνεσής τους, είδαν ότι η δουλειά τους έχει αντίκτυπο και ένιωσαν ότι η φωνή τους μπορεί να φτάσει παντού».

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης της Σύμπλευσης για τη στήριξη των ακριτικών νησιών, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των αποστολών της σε αυτά, αλλά και μέσω δράσεων που προσφέρουν ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τις εμπειρίες.

Η Σύμπλευση αναφέρει:

«Η ενδυνάμωση των παιδιών των ακριτικών νησιών είναι για εμάς εξίσου σημαντική με τις ιατρικές εξετάσεις, τα έργα υποδομής και τις πολιτιστικές δράσεις. Θέλουμε να ανοίγουμε δρόμους για τους νέους, να τους δίνουμε χώρο να ονειρεύονται και να δημιουργούν»

Η παρουσίαση στην Αθήνα έγινε δυνατή χάρη στη στήριξη ιδιωτών και εταιρειών, που βοήθησαν να φτάσουν τα παιδιά των Λειψών στην πρωτεύουσα και να μοιραστούν τη δουλειά τους με το κοινό.

Η μετακίνηση και τα οδοιπορικά της ομάδας ήταν ευγενική χορηγία της Blue Star και του εθελοντή της Σύμπλευσης, Γιώργου Νεοχωρίτη.

Η φιλοξενία της θεατρικής ομάδας στο Retroverse ήταν ευγενική χορηγία της εταιρείας MAMA Project.

Κατά την παραμονή της στην Αθήνα, η θεατρική ομάδα φιλοξενήθηκε επί σκηνής από τη Σχολή Μωραΐτη και το Κολλέγιο Ψυχικού.

Η αίθουσα για την κεντρική εκδήλωση στο Pierce Theatre ήταν ευγενική παραχώρηση του Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Μετά την πτώση της αυλαίας, το κοινό είχε την ευκαιρία να παραμείνει στο χώρο, να ανταλλάξει σκέψεις και να γιορτάσει τη δημιουργία, απολαμβάνοντας κρασί και finger food, ευγενική χορηγία της Smirdex και της Premia Properties.

Το ταξίδι των παιδιών ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του δυνατές στιγμές, συγκίνηση και την υπόσχεση ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργεί ως γέφυρα που ενώνει τα ακριτικά νησιά με το κέντρο και να εμπνέει τον επόμενο κύκλο δημιουργών, όπου κι αν μεγαλώνει κάποιος.

