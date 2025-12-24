Η τέχνη του να προλαβαίνεις το τελευταίο δρομολόγιο χωρίς άγχος

Όχι, δεν μας κυνηγούσε κανείς. Αντιθέτως, εμείς κυνηγούσαμε σαν μανιακοί τον τελευταίο συρμό. Ένα μικρό άνοιγμα στην πόρτα του βαγονιού για να «τρυπώσουμε» και να φτάσουμε σπίτι βάσει σχεδίου.

Ένας κλασικός τύπος άγχους που αν συνδυαζόταν με την επιστροφή από τη δουλειά, τότε επηρέαζε ολόκληρη τη μέρα σου, αφού έβρισκες τον εαυτό σου να υπολογίζει κάθε τρεις και λίγο αν θα κερδίσεις τη βραδινή μάχη με τον χρόνο.

Το διαρκές… μετροκυνηγητό γίνεται ακόμα πιο έντονο την περίοδο των Χριστουγέννων. Περικλείεται σε κάθε αστραπιαίο κατέβασμα από τις κυλιόμενες μην τυχόν και δεις να περνάει το τελευταίο βαγόνι με τη γωνία των ματιών σου. Σε κάθε στιγμή της ημέρας που έμπαινες βιαστικά στον σταθμό και τα μηχανήματα επικύρωσης εισιτηρίων σε «απέρριπταν». Κι άντε πάλι πίσω για να βγάλεις το μαγικό «χαρτάκι» ή να φορτίσεις την κάρτα σου, μαζί με την υπομονή σου που έχει λήξει.

Η κατοχή εισιτηρίου για τα ΜΜΜ ήταν παροδοσιακά ένα task με προκλήσεις. Πόσω μάλλον εν μέσω εορταστικής περιόδου που οι ρυθμοί τρέχουν με διπλάσια ταχύτητα. Οι προκλήσεις αυτές, ωστόσο, αποτελούν παρελθόν με το tap2ride, την υπηρεσία του ΟΑΣΑ που υποστηρίζει η Visa!

Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος αγοράς εισιτηρίου

Το Tap2Ride έχει αλλάξει για τα καλά τα δεδομένα τον τελευταίο χρόνο για όλους μας, αφού επιτρέπει σε κάθε επιβάτη να πληρώνει εισιτήριο αυτόματα και ανέπαφα με την προσωπική του τραπεζική κάρτα.

Τρέχεις να προλάβεις το επόμενο μετρό προς Κέντρο για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια σου και δεν έχεις αγοράσει εισιτήριο; Είσαι με τη βαλίτσα στο χέρι για το ταξίδι των γιορτών που προγραμμάτιζες όλο τον χρόνο;

Πλέον, απλά βγάζεις από το πορτοφόλι σου τη χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα σου, σε φυσική ή ψηφιακή μορφή (mobile/smartwatch wallet) και την ακουμπάς στον επικυρωτή, όπως θα έκανες με ένα εισιτήριο.

Πληρωμές με ασφάλεια και... πράσινο αποτύπωμα

To tap2ride του ΟΑΣΑ και της Visa κάνει τη ζωή όλων μας, κατοίκων και επισκεπτών, πιο απλή καθώς το μόνο που χρειαζόμαστε για να επιβιβαστούμε στα ΜΜΜ είναι η τραπεζική μας κάρτα. Αυτή μας πάει παντού, εύκολα, γρήγορα και με την ασφάλεια που όλοι γνωρίζουμε ότι παρέχουν οι ψηφιακές πληρωμές. Με συμμετοχή σε 800 έργα παγκοσμίως, η Visa γνωρίζει καλά πώς οι ψηφιακές πληρωμές μπορούν να αναβαθμίσουν τις αστικές συγκοινωνίες, ωφελώντας τις πόλεις, τους οργανισμούς μεταφορών και το περιβάλλον.