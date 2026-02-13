Η ΘΕΟΝΗ στο 1st Athens Gastronomic Forum: Το νερό ως συστατικό της υψηλής γαστρονομίας

Το πρώτο διεθνές γαστρονομικό συνέδριο στην Ελλάδα έφερε στην Αθήνα κορυφαίους σεφ – αρκετοί εκ των οποίων κάτοχοι αστεριών Michelin – επαγγελματίες της εστίασης, εκπροσώπους των media και ένα κοινό που αναζητά ουσία πίσω από τη γεύση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σύγχρονες τεχνικές, η δημιουργική τόλμη και η καινοτομία, αλλά και ο ρόλος της γαστρονομίας στη διαμόρφωση της σύγχρονης φιλοξενίας και του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο, η ΘΕΟΝΗ διέθετε το δικό της stand, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το πολυβραβευμένο φυσικό μεταλλικό νερό και να γνωρίσουν από κοντά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, εξειδικευμένος water sommelier καθοδηγούσε το κοινό σε μια εμπειρία γευσιγνωσίας, παρουσιάζοντας την προέλευση, τη μεταλλική σύσταση και το pH 8 του νερού. Οι επισκέπτες είχαν έτσι τη δυνατότητα να κατανοήσουν πώς το νερό επηρεάζει και αναδεικνύει το γευστικό αποτέλεσμα ενός πιάτου, λειτουργώντας ως ενεργό στοιχείο της συνολικής εμπειρίας.

Το αμφιθέατρο χωρητικότητας 306 θέσεων ήταν πλήρες και τις δύο ημέρες της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της γαστρονομικής κοινότητας. Παράλληλα, τα masterclasses, η παρουσία εκπροσώπων των media και η αυξημένη επισκεψιμότητα στον εκθεσιακό χώρο διαμόρφωσαν μια συνολική προσέλευση που ξεπέρασε τα 800 άτομα κατά τη διάρκεια του διημέρου. Το 1st Athens Gastronomic Forum εξελίχθηκε σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της ελληνικής και διεθνούς γαστρονομίας.

Σε αυτό το περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, η παρουσία της ΘΕΟΝΗ λειτούργησε ως φυσική συνέχεια της φιλοσοφίας της: ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς και σεβασμός στην πρώτη ύλη.

Αναβλύζοντας φυσικά σε υψόμετρο 1.100 μέτρων από την πηγή Γκούρα, στην οροσειρά των Αγράφων, και εμφιαλωμένο απευθείας στην πηγή χωρίς καμία επεξεργασία, το ΘΕΟΝΗ διατηρεί τον καθαρό και ισορροπημένο χαρακτήρα του. Με pH 8 και χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, αποτελεί ιδανική συνοδεία γεύματος, αναδεικνύοντας – χωρίς να επισκιάζει – τις δημιουργίες της υψηλής γαστρονομίας.

Η συμμετοχή στο 1st Athens Gastronomic Forum επιβεβαίωσε ότι το νερό αποτελεί ουσιαστικό μέρος της γευστικής εμπειρίας. Και όταν η εμπειρία απαιτεί ποιότητα, η επιλογή έχει όνομα: ΘΕΟΝΗ.

