QUIZ παλιός ελληνικός κινηματογράφος: Μπορείς να βρεις ποια ταινία ήταν έγχρωμη και ποια χρωματίστηκε;

Έγχρωμη ή χρωματισμένη; Μπορείς να ξεχωρίσεις τις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που τα τελευταία χρόνια απέκτησαν χρώμα; Στο νέο QUIZ του Reader του δείχνουν το πλάνο της ταινίας (είτε ασπρόμαυρο είτε έγχρωμο) και πρέπει να μας πεις ποια ήταν η αρχική μορφή της ταινίας.
Διαβάστε ακόμη: QUIZ ελληνικού κινηματογράφου: Μπορείς να βρεις την ταινία από την ατάκα;
Ένα μικρό... spoiler alert. Έχουν χρωματιστεί μόνο ταινίες που ανήκουν στην «Καραγιάννης - Καρατζόπουλος». Εμείς φυσικά έχουμε και άλλες εταιρίες όπως η «Finos Film», αν τις ξεχωρίζεις, τότε το κουίζ θα σου είναι πολύ πιο εύκολο!
QUIZ: Έγχρωμη ή ασπρόμαυρη που χρωματίστηκε;
Δείτε τα QUIZ του Reader
Πόσο καλά θυμάσαι τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο;
Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη;
Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες και τις σειρές του Κώστα Βουτσά;
Πόσο καλά ξέρεις την ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης»
Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες του Θανάση Βέγγου;
Πόσο καλά ξέρεις την ταινία «Κορίτσια για φίλημα»
Κουίζ παλιού ελληνικού κινηματογράφου: Θυμάσαι ποιος έπαιζε τον Γκόρτσο;
Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες του Αλέκου Αλεξανδράκη;
Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες για την 28η Οκτωβρίου και το Έπος του '40;
Πόσο καλά ξέρεις τις Σαββατογεννημένες;
Θυμάσαι τι ώρα παίζονταν 13 αγαπημένες σειρές στην πρώτη προβολή τους;
Θυμάσαι τα σήριαλ που έκοψε το ΠΑΣΟΚ από την ΕΡΤ το 1981;
Σου δίνουμε το soundtrack, μπορείς να βρεις το σήριαλ; - Για πολύ δυνατούς λύτες
Θυμάσαι τις μακροβιότερες ελληνικές σειρές και εκπομπές;
30 χρόνια Ντόλτσε Βίτα: Μπορείς να βρεις την ατάκα;
Σου δίνουμε το γνωμικό, μπορείς να βρεις ποιος είπε τη φράση;
Ξέρεις καλύτερη Ιστορία από ένα παιδί Δημοτικού;
Ξέρεις τι σημαίνουν οι άγνωστες λέξεις στα ποιήματα του Καββαδία;
The Κόπανοι το κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την κορυφαία cult ταινία;
Πόσο καλά ξέρεις το ελληνικό ροκ των '90s;
Πόσο καλά ξέρεις τα Εγκλήματα;
Πόσο καλά ξέρεις το Ευτυχισμένοι Μαζί;
Σου δίνουμε την ατάκα, βρες από ποια σειρά του Mega είναι
Πόσο καλά ξέρεις τους Απαράδεκτους;
Θυμάσαι τους ξένους μπασκετμπολίστες στην Α1 των '90s;
Πόσο καλά ξέρεις τις διαφημίσεις της τηλεόρασης; (Μέρος Β')
Πόσο καλά ξέρεις τις διαφημίσεις της τηλεόρασης; (Μέρος Α')
Κουίζ για «παλιούς»: Πόσο καλά θυμάσαι την αργκό της στρατιωτικής θητείας;
Πόσο καλά γνωρίζεις τη γεωγραφία της Ελλάδας;
Ξέρεις πώς λέγονται καθημερινές λέξεις στα ελληνικά;
Ποιας ομάδας οι οπαδοί λένε αυτό το σύνθημα;
Κουίζ με Κόρατς και Σαπόρτα: Θυμάσαι ποιους ευρωπαϊκούς τίτλους κατέκτησαν οι ελληνικές ομάδες;
Πόσο καλά γνωρίζεις τα πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας;
Πόσο καλά ξέρεις τις περιοχές και τις συνοικίες της Αθήνας;
- Μπέσσυ Αργυράκη: «Δεν είδα ποτέ βιοποριστικά το τραγούδι, ξεχνούσα να πληρωθώ»
- Αυτός είναι ο πιο πολυσύχναστος προορισμός στον κόσμο: 118 τουρίστες ανά κάτοικο!
- Ίλια Μαλίνιν: Ο «θεός του τετραπλού» βγήκε 8ος στον τελικό - «Δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ»
- Όταν η Τζοβάνα Φραγκούλη δημιούργησε σκάνδαλο πριν τις εκλογές με το «Δικά μας παιδιά» της ΝΔ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.