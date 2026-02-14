QUIZ παλιός ελληνικός κινηματογράφος: Μπορείς να βρεις ποια ταινία ήταν έγχρωμη και ποια χρωματίστηκε;

Έγχρωμη ή χρωματισμένη; Μπορείς να ξεχωρίσεις τις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που τα τελευταία χρόνια απέκτησαν χρώμα; Στο νέο QUIZ του Reader του δείχνουν το πλάνο της ταινίας (είτε ασπρόμαυρο είτε έγχρωμο) και πρέπει να μας πεις ποια ήταν η αρχική μορφή της ταινίας.

Διαβάστε ακόμη: QUIZ ελληνικού κινηματογράφου: Μπορείς να βρεις την ταινία από την ατάκα;

Ένα μικρό... spoiler alert. Έχουν χρωματιστεί μόνο ταινίες που ανήκουν στην «Καραγιάννης - Καρατζόπουλος». Εμείς φυσικά έχουμε και άλλες εταιρίες όπως η «Finos Film», αν τις ξεχωρίζεις, τότε το κουίζ θα σου είναι πολύ πιο εύκολο!

QUIZ: Έγχρωμη ή ασπρόμαυρη που χρωματίστηκε;

Δείτε τα QUIZ του Reader

Πόσο καλά θυμάσαι τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο;

Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη;

Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες και τις σειρές του Κώστα Βουτσά;

Πόσο καλά ξέρεις την ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης»

Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες του Θανάση Βέγγου;

Πόσο καλά ξέρεις την ταινία «Κορίτσια για φίλημα»

Κουίζ παλιού ελληνικού κινηματογράφου: Θυμάσαι ποιος έπαιζε τον Γκόρτσο;

Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες του Αλέκου Αλεξανδράκη;

Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες για την 28η Οκτωβρίου και το Έπος του '40;

Πόσο καλά ξέρεις τις Σαββατογεννημένες;

Θυμάσαι τι ώρα παίζονταν 13 αγαπημένες σειρές στην πρώτη προβολή τους;

Θυμάσαι τα σήριαλ που έκοψε το ΠΑΣΟΚ από την ΕΡΤ το 1981;

Σου δίνουμε το soundtrack, μπορείς να βρεις το σήριαλ; - Για πολύ δυνατούς λύτες

Θυμάσαι τις μακροβιότερες ελληνικές σειρές και εκπομπές;

30 χρόνια Ντόλτσε Βίτα: Μπορείς να βρεις την ατάκα;

Σου δίνουμε το γνωμικό, μπορείς να βρεις ποιος είπε τη φράση;

Ξέρεις καλύτερη Ιστορία από ένα παιδί Δημοτικού;

Ξέρεις τι σημαίνουν οι άγνωστες λέξεις στα ποιήματα του Καββαδία;

The Κόπανοι το κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την κορυφαία cult ταινία;

Πόσο καλά ξέρεις το ελληνικό ροκ των '90s;

Πόσο καλά ξέρεις τα Εγκλήματα;

Πόσο καλά ξέρεις το Ευτυχισμένοι Μαζί;

Σου δίνουμε την ατάκα, βρες από ποια σειρά του Mega είναι

Πόσο καλά ξέρεις τους Απαράδεκτους;

Θυμάσαι τους ξένους μπασκετμπολίστες στην Α1 των '90s;

Πόσο καλά ξέρεις τις διαφημίσεις της τηλεόρασης; (Μέρος Β')

Πόσο καλά ξέρεις τις διαφημίσεις της τηλεόρασης; (Μέρος Α')

Κουίζ για «παλιούς»: Πόσο καλά θυμάσαι την αργκό της στρατιωτικής θητείας;

Πόσο καλά γνωρίζεις τη γεωγραφία της Ελλάδας;

Ξέρεις πώς λέγονται καθημερινές λέξεις στα ελληνικά;

Ποιας ομάδας οι οπαδοί λένε αυτό το σύνθημα;

Κουίζ με Κόρατς και Σαπόρτα: Θυμάσαι ποιους ευρωπαϊκούς τίτλους κατέκτησαν οι ελληνικές ομάδες;

Πόσο καλά γνωρίζεις τα πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας;

Πόσο καλά ξέρεις τις περιοχές και τις συνοικίες της Αθήνας;