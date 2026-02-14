Τραγωδία στη Λούτσα: «Ο γιος μου δεν ήξερε να οδηγεί», λέει η μητέρα του 15χρονου φερόμενου οδηγού

Σωρεία οι αναφορές και τα σενάρια για το σοκαριστικό τροχαίο στην Λούτσα, με έναν νεκρό 15χρονο και δύο συνομήλικους τραυματίες, καθώς οι γονείς -αλλά και η αδερφή- του ανήλικου που, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οδηγούσε το μοιραίο αμάξι, μιλούν στο MEGA.

Όπως τονίζει ο πατέρας του 15χρονου, ο γιος του βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ αυτή την ώρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων σοβαρά τραυματισμένος.

«Το παιδί είναι σε σοκ, δεν μπορεί να μιλάει, έχει φόβο έχει τρόμο, σκέφτεται, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Δεν κατάλαβε τίποτα».

H αδερφή του 15χρονου, η οποία βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο πλευρό του: «Ο αδελφός μου είναι. Έχει χτυπήσει άσχημα το πόδι του, το κεφάλι του τα πλευρά του». Αλλά έχει διαφύγει τον κίνδυνο, προς το παρόν».

Λούτσα: «Ο γιος μου δεν ήξερε να οδηγεί, να βρεθεί βίντεο»

Η μητέρα του παιδιού δήλωσε από την πλευρά της: «Αμφιβάλλω αν είναι ο γιος μου που οδηγούσε, δεν ήξερε να οδηγεί. Τι καλά να είναι καλέ το παιδί; Το παιδί έχει πάθει σοκ, είναι χτυπημένο, δεν μπορεί, ζαλίζεται και δεν με αφήνουνε εμένα να το δω.

Μόνο λίγο και με διώχνουν έξω είναι κρατούμενος μου λένε. Μα δεν είναι 50 χρονών το παιδί. Ο γιος μου δεν ήξερε να οδηγεί, του είπε ο φίλος του να πάρουν τα κλειδιά. Εγώ θέλω να βρεθούν βίντεο για να αποδειχθεί ότι δεν ήταν το δικό μου παιδί που οδηγούσε».

Τα δύο ανήλικα αγόρια θα συνεχίσουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.