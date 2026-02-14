Μενού

Δολοφονία Ναβάλνι: Με δηλητηριώδη βάτραχο τον σκότωσε πράκτορας του Πούτιν, επιβεβαιώνει η Γαλλία

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ κατηγόρησε τον Πούτιν για τη δολοφονία του Αλεξέι Ναβάλνι με δηλητηριώδη βάτραχο από το Εκουαδόρ.

Αλεξέι Ναβάλνι
Ο Αλεξέι Ναβάλνι σε δικαστήριο στη Μόσχα | (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)
Στις 16 Φεβρουαρίου του 2024, ο Ρώσος πολιτικός ακτιβιστής, Αλεξέι Ναβάλνι, που δεν δίσταζε να κριτικάρει τον Βλάντιμιρ Πούτιν με κάθε ευκαιρία, δηλητηριάστηκε και βρήκε άδοξο θάνατο. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που είχαν υποψιαστεί πως υπεύθυνος της πράξης αυτής ήταν ο Ρώσος πρόεδρος.

Σήμερα, δύο χρόνια παρά δύο μέρες μετά, κατά τη Διάσκεψη του Μονάχου, πέντε Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να ανοίξουν τη συγκεκριμένη αντζέντα και να κατηγορήσουν ευθέως τον Πούτιν για ηθική αυτουργία σε δολοφονία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, δεν δίστασε να αναφερθεί προσωπικά στον Ρώσο πρόεδρο, λέγοντας πως προετοίμαζε καιρό αυτή τη δολοφονία, την οποία διεκπεραίωσε κατά τα φαινόμενα κορυφαίος πράκτορας της κυβέρνησής του με δηλητήριο προερχόμενο από βάτραχο που ζει μόνο στο Εκουαδόρ, και πως αυτό αποδεικνύει πως δεν θα διστάσει να κάνει το ίδιο και στο μέλλον.

