Ναταλία Γερμανού για Good Job Nicky: «Για εμένα, φωνητικά εχθές δεν ήταν καλός»

Η Ναταλία Γερμανού σχολίασε τον Β Εθνικό Ημιτελικό της Eurovision και μεταξύ άλλων, και την απόδοση του μεγάλου φαβορί Good Job Nicky.

Μιλώντας στην εκπομπή της «Καλύτερα Δεν γίνεται» στον Alpha, δήλωσε ότι: «Για εμένα φωνητικά εχθές δεν ήταν καλός».

Μάλιστα, η παρουσιάστρια μίλησε και στον ANT1 για τη διοργάνωση και αναφορικά με τον καλλιτέχνη δήλωσε: «Θα μου επιτρέψετε να πω μία unpopular opinion για τον Good Job Nicky. Ενώ είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, δεν πιστεύω ότι χθες ήταν στην καλύτερή του βραδιά. Δεν ξέρω αν είχε θέμα με τον ήχο, αλλά δεν ήταν αυτό που περιμέναμε και φανταζόμασταν. Ξέρουμε τις δυνατότητές του αλλά χθες ένιωσα ότι ήταν ένα κλικ κάτω φωνητικά», σχολίασε η Ναταλία Γερμανού για τον τραγουδιστή και γιο του Γιάννη Πάριου.

Διαβάστε επίσης: Τι δίνουν τα στοιχήματα για τον β’ ημιτελικό της Eurovision: Το μεγάλο φαβορί και τα αουτσάιντερ

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για το τραγούδι των Koza Mostra. «Ξετρελάθηκα με τους Koza Mostra, είμαι φαν της φωνής του Ηλία Κόζα», δήλωσε μεταξύ άλλων.

θνι