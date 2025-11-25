Η UNICEF τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού με μια συμβολική εκδήλωση συμπερίληψης και συμμετοχής #ΓιαΚάθεΠαιδί

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού (20 Νοεμβρίου) αποτελεί μια παγκόσμια υπενθύμιση ότι τα δικαιώματα των παιδιών—στη φροντίδα, την προστασία, την εκπαίδευση, τη συμμετοχή και την ισότητα—είναι αδιαπραγμάτευτα. Είναι όμως και μια ημέρα που μας καλεί να αναλογιστούμε ότι πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο δεν έχουν την ευκαιρία να τη γιορτάσουν. Για χιλιάδες, η καθημερινότητα παραμένει συνδεδεμένη με τη φτώχεια, τον αποκλεισμό, τη βία, την ανασφάλεια και τα εμπόδια στην υγεία και τη μάθηση.

Με αυτή τη σκέψη, το Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα διοργάνωσε μια ιδιαίτερη προβολή της νέας ταινίας «Στρουμφάκια: Η Ταινία 2025», η οποία αποτελεί μέρος της παγκόσμιας καμπάνιας των Ηνωμένων Εθνών “Act Now”, και καλεί όλους να συμβάλουν σε ένα μέλλον πιο δίκαιο, βιώσιμο και συμπεριληπτικό για κάθε παιδί.

Η προβολή της νέας ταινίας έλαβε χώρα στο The Athens Mall, αποκλειστικά για παιδιά και ευάλωτες οικογένειες που συμμετέχουν σε προγραμμάτων συμβαλλόμενων φορέων του Οργανισμού, όπως τα Παιδικά Χωριά SOS, το Δίκτυο Μεταναστριών στην Ελλάδα MΕLISSA και τον οικισμό Νέα Ζωή Ασπροπύργου, σε συνεργασία με τη Feelgood Entertainment και τα Village Cinemas. Η δράση προσέφερε στα παιδιά μια στιγμή χαράς, συμμετοχής και συμπερίληψης—μια υπενθύμιση ότι όλα τα παιδιά αξίζουν ίσες ευκαιρίες στην ψυχαγωγία, στην έκφραση και στην αίσθηση ότι ανήκουν.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν οι Πρεσβευτές Καλής Θελήσεως της UNICEF, Γιώργος Περρής και Αντώνης Τσαπατάκης, μαζί με άλλους φίλους και υποστηρικτές του Οργανισμού, μεταξύ των οποίων και ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Εύη Σταθάτου και η Χαρά Βαρδακώστα που στήριξαν την προσπάθεια διάδοσης του μηνύματος της ημέρας.

Η αξία της κοινής δράσης

Η καμπάνια “Act Now” επιδιώκει να κινητοποιήσει την κοινωνία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των παιδιών – από την πρόσβαση στη μόρφωση και την υγεία έως τη συμπερίληψη και την ασφάλεια.

Η πρωτοβουλία της UNICEF για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και της δράσης.

Ένας συμβολικός εορτασμός με πραγματικό αντίκτυπο

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού είναι μια υπενθύμιση ότι η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών χρειάζεται αδιάκοπη, στοχευμένη και συλλογική προσπάθεια, για την διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος, για κάθε παιδί.

Η UNICEF συνεχίζει να εργάζεται καθημερινά, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ώστε κάθε παιδί—ανεξαρτήτως προέλευσης, ικανότητας, φύλου ή κοινωνικών συνθηκών—να μπορεί όχι μόνο να γιορτάζει, αλλά και να ζει με δικαιώματα, προστασία, ισότητα και αξιοπρέπεια. Γιατί ο κόσμος που αξίζουν τα παιδιά, είναι ευθύνη όλων μας.

