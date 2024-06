Το IL Exclusive Fitness έγινε 7 ετών και το γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι τα επτά χρόνια σε μία σχέση είναι σημείο τομής: είτε θα εξελιχθείς και θα προχωρήσεις στο επόμενο βήμα, είτε θα κλείσεις έναν κύκλο για να ανοίξεις έναν καλύτερο καινούριο. Ξεπερνώντας κάθε προκατάληψη και θεωρία συνωμοσίας, η Ιωάννα Λαουμτζή γιόρτασε τα έβδομα γενέθλια του (κατα)δικού της, IL Exclusive Fitness.

Ήταν το βράδυ του Σαββάτου 11 Μαΐου γύρω στις 20:00 , όταν ασκούμενοι, άνθρωποι που φροντίζουν για την ευεξία και συνειδητά ακολουθούν έναν περισσότερο Exclusive τρόπο προπόνησης, δημοσιογράφοι, αθλητές συγκεντρώθηκαν στο boutique fitness hall επί της Πίνδου 2 στην Ηλιούπολη για να γιορτάσουν επτά χρόνια συνεχούς εξέλιξης και ατομικής προπόνησης.

Το ραντεβού, λοιπόν, δόθηκε στο IL Exclusive Fitness. Υπό τους ήχους και τις μουσικές επιλογές της DJ Μαρίας Παπιδάκη στήθηκε ένα μεγάλο πάρτι με αστείρευτο κέφι, πολύ χορό, μελωδικών beats και θετικής ενέργειας από τα αθλητικά μέλη και το plus one τους – it takes two to tango, κι ας κινούταν η μουσική σε house και new age pop μονοπάτια και όσους αξιοποίησαν την ευκαιρία για να γνωρίσουν και να κλείσουν το δοκιμαστικό τους ραντεβού στο σύμπαν μίας exclusive προπόνησης που προσφέρει αποτελέσματα σε λογικό χρόνο και το σημαντικότερο, με διάρκεια.

Ξεπερνώντας τις τέσσερις ώρες ενθουσιασμού και χαράς και κόβοντας μία εντυπωσιακή τούρτα με την ευχή όλα να συνεχίσουν στον ίδιο δυναμικό παλμό – και ακόμη καλύτερα, οι καλεσμένοι διασκέδασαν με την ψυχή τους απολαμβάνοντας κοκτέιλ, τα οποία δημιουργούνταν μπροστά στα μάτια τους σε έναν ιδιαίτερο μίνι πάγκο – bar, αναζωογονητικές νότες με την υπογραφή του ανθρακούχου νερού Perrier και γευστικά bits από τον βραβευμένο με αστέρι Michelin, Αλέξανδρο Τσιοτίνη.

Τρεις τυχεροί απέσπασαν μοναδικά δώρα από την Technogym, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ανανέωσαν το ραντεβού τους με τις υπηρεσίες του IL Exlusive Fitness προκειμένου να το γνωρίσουν και να ενταχθούν σε έναν personalized τρόπο γυμναστικής του σώματος και ηρεμίας του νου. Ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέρονται ξεχωρίζει το αθλητικό μασάζ, η κατάρτιση και παρακολούθηση διατροφικού πλάνου από εξειδικευμένο διατροφολόγο, τα Yoga Sessions με τη διαρκώς εξελισσόμενη Ιωάννα Λαουμτζή να έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Κι, όπως, πολλοί ευχήθηκαν στο τέλος της βραδιάς, “στα 107!”

#JointheILwayofliving

#beexclusive

IL Exclusive Fitness

Πίνδου 2, Άγιος Δημήτριος Αττικής, 17342 (δίπλα στο μετρό Ηλιούπολη)



Ανακαλύψτε περισσότερα:

www.ioannalaoumtzi.gr

Instagram: @il_ioanna_laoumtzi

Linkedin: Ioanna Laoumtzi