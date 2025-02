IMC 2025: "Alice in Marketing Land – Lost & Found in the Digital Era"

Την Τρίτη 29 Απριλίου 2025, το 21ο Interactive Marketing Conference (IMC) του IAB Hellas προσκαλεί τους επαγγελματίες του marketing σε ένα μοναδικό ταξίδι στον συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο. Με θέμα "Alice in Marketing Land – Lost & Found in the Digital Era", το συνέδριο μετατρέπει το Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος στο Ωδείο Αθηνών σε έναν χώρο όπου τα όρια του marketing επαναπροσδιορίζονται, η τεχνολογία απελευθερώνει τη δημιουργικότητα και η προσοχή είναι το νέο ψηφιακό νόμισμα.

Σε μια εποχή όπου το marketing αντλεί τη δύναμή του από την αστείρευτη περιέργεια, τις τολμηρές ιδέες και την καινοτομία, το IMC25 καλεί κορυφαίους επαγγελματίες να εξερευνήσουν τις τελευταίες τάσεις στα media, την τεχνητή νοημοσύνη (AI), το ecommerce και τη δημιουργικότητα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δυναμική εξέλιξη των 3Cs—Creativity, Content & Commerce—που διαμορφώνουν το μέλλον του ψηφιακού marketing.

Μια διεθνής σκηνή γεμάτη καινοτομία και έμπνευση

Το IMC25 φέρνει στη σκηνή κορυφαίους διεθνείς και Έλληνες ομιλητές, οι οποίοι, μέσα από δυναμικές συζητήσεις και εισηγήσεις, θα αναλύσουν τις τάσεις, τις νέες τεχνολογίες και τις στρατηγικές που επαναπροσδιορίζουν τον κλάδο, καλύπτοντας όλα όσα καθορίζουν το επόμενο κεφάλαιο του marketing.

Γίνε μέρος της εμπειρίας. Διαμόρφωσε το μέλλον!

Οι εγγραφές θα ανοίξουν σύντομα και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εξασφαλίσουν εγκαίρως τη συμμετοχή τους σε αυτήν τη σημαντική και καινοτόμο εκδήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IMC 2025, το πρόγραμμα, τις ευκαιρίες χορηγιών και τις κρατήσεις θέσεων, επικοινωνήστε με το IAB Hellas στο [email protected] ή στο +30 210 6828800.

Το μέλλον του marketing ξεκινά εδώ.