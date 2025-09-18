Το in[n]Athens έκλεισε 10 χρόνια

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας, (13/09/2015- 13/09/2025) το in[n]Athens διοργάνωσε ένα ξεχωριστό πάρτι στον μοναδικό χώρο του αίθριού- έναν ήσυχο, καταπράσινο μικρόκοσμο στο κέντρο της πόλης .

Φίλοι, συνεργάτες και όλο το προσωπικό μοιράστηκαν στιγμές συγκίνησης, γέλιου και αναμνήσεων, τιμώντας τη διαδρομή του ξενοδοχείου αλλά και τη συλλογική προσπάθεια που το ανέδειξε σε σημείο αναφοράς στην αθηναϊκή φιλοξενία.

Ήταν μια βραδιά γεμάτη κέφι, μουσική και χορό, πλαισιωμένη από μεσογειακές γεύσεις και ζεστά βλέμματα –η τέλεια αφορμή για να τιμηθεί η πρώτη δεκαετία ενός ξενοδοχείου που έγινε γρήγορα αγαπημένο σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν την πόλη και την αρχιτεκτονική της.



Όλοι οι καλεσμένοι έλαβαν ένα αναμνηστικό δώρο-έκπληξη, με αρώματα από τον κήπο και τη χαρακτηριστική λεμονιά που δεσπόζει στο κέντρο του, ώστε να πάρουν μια όμορφη ανάμνηση μαζί τους στο σπίτι. Καθώς και βεντάλιες με χειροποίητες ζωγραφιές λεμονιών τους δρόσιζαν αυτό το ζεστό φθινοπωρινό βράδυ.

Το in[n]Athens άνοιξε τις πόρτες του το 2015 με ένα όραμα: να δώσει νέα πνοή στα ιστορικά κτίρια της Στοάς Ράλλη, διατηρώντας τον αυθεντικό τους χαρακτήρα και συνδυάζοντας διαχρονικά υλικά με μοντέρνο design. Σήμερα, με 40 δωμάτια που «βλέπουν» είτε τη ρωσική εκκλησία είτε το καταπράσινο αίθριο με τη χαρακτηριστική κιτρολεμονιά, προσφέρει μια εμπειρία διαμονής που συνδυάζει ένα περιβάλλον που «αναπνέει» σαν την πόλη: ζωντανό, φιλόξενο, γεμάτο χαρακτήρα.

Το αίθριο φιλοξενεί τους ζεστούς μήνες, το all-day εστιατόριο, όπου σερβίρονται καθημερινά σπιτικό πρωινό, πιάτα από το à la carte μενού και δροσερά cocktails, πάντα με έμφαση στην ποιότητα και τις Ελληνικές πρώτες ύλες. Μια μικρή, αλλά πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα συναντήσεων καλύπτει τις ανάγκες των επαγγελματικών συναντήσεων.

Σε απόσταση αναπνοής από τη Βουλή, το Ζάππειο και την Πλάκα, το in[n]Athens είναι το ιδανικό σημείο για να ζήσεις και να κινηθείς στην Αθήνα . Κι αν ρωτήσεις τι είναι αυτό που κάνει τους επισκέπτες να επιστρέφουν ξανά και ξανά, η απάντηση είναι απλή: οι άνθρωποί του. Μια ομάδα με χαμόγελο, φροντίδα και μια αίσθηση φιλοξενίας που δεν διδάσκεται, αλλά βιώνεται.