Τρία καινοτόμα προϊόντα έρευνας και ανάπτυξης της InterMed διακρίθηκαν στην τελετή απονομής του διεθνούς θεσμού «Προϊόν της Χρονιάς 2026» που διεξήχθη στις 6 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από την Direction Business Network. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς ανάδειξης καταναλωτικής καινοτομίας παγκοσμίως, ο οποίος ξεκίνησε στη Γαλλία και σήμερα διεξάγεται σε περισσότερες από 40 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του θεσμού για το 2026, διακρίθηκαν ως Προϊόντα της Χρονιάς στις κατηγορίες Σειρά Αντιγήρανσης, Αντηλιακό Προσώπου και Οφθαλμικό Διάλυμα, τα ακόλουθα:

1. Κατηγορία Σειρά Αντιγήρανσης: Bakuchiol Age Active | The Skin Pharmacist

Τα προϊόντα Bakuchiol Serum και Bakuchiol Face Cream της The Skin Pharmacist ξεχωρίζουν για την καινοτόμο προσέγγισή τους στην αντιγήρανση, με βασικό δραστικό συστατικό το bakuchiol – τη φυσική, ήπια και αποτελεσματική εναλλακτική της ρετινόλης. Προσφέρουν αντιγηραντικά οφέλη, με υψηλή ανεκτικότητα, χωρίς ερεθισμούς και ξηρότητα, και είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση και τους καλοκαιρινούς μήνες, ακόμα και σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Bakuchiol Age Active αναδεικνύεται ως το νέο must-have στην αντιγήρανση, συνδυάζοντας αποτελεσματικότητα και άνεση στην επιδερμίδα.

2. Κατηγορία Αντηλιακό Προσώπου: Sun Protection Drops SPF 50+ | Luxurious Suncare

Με ενισχυμένο συνδυασμό φωτοσταθερών φίλτρων για πολύ υψηλή προστασία από την UV ακτινοβολία, μοναδικό συνδυασμό τεσσάρων διαφορετικών τύπων υαλουρονικού οξέος, εκχύλισμα κίστου με Blue Light Protection και νιασιναμίδη που προσφέρει προστασία από το οξειδωτικό στρες, το Sun Protection Drops SPF 50+ ενισχύει παράλληλα την ελαστικότητα της επιδερμίδας, χαρίζοντας εντατική και βαθιά ενυδάτωση με ματ αποτέλεσμα. Σε πρακτική συσκευασία με καινοτόμο ρύγχος εφαρμογής.

3. Κατηγορία Οφθαλμικό Διάλυμα: OptoFresh Probio Relief

Το OptoFresh Probio Relief αποτελεί το μοναδικό οφθαλμικό διάλυμα με τριπλή ευεργετική δράση στον οφθαλμό: ενυδάτωση, λίπανση και επαναφορά του οφθαλμικού μικροβιώματος. Με προβιοτικά και φωσφολιπίδια προβιοτικού, συμβάλλει στην εξισορρόπηση του οφθαλμικού μικροβιώματος μετά από λοιμώξεις (επιπεφυκίτιδα, βλεφαρίτιδα, χαλάζιο), καθώς και μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στα μάτια. Κατάλληλο για χρήστες φακών επαφής και χωρίς συντηρητικά.

Το βραβείο «Προϊόν της Χρονιάς» αναδεικνύει τη διαχρονική δέσμευση των ελληνικών επιχειρήσεων στην καινοτομία. Αποτελεί τη μεγαλύτερη καταναλωτική διάκριση για την καινοτομία προϊόντων, καθώς οι νικητές αναδεικνύονται απευθείας από τους ίδιους τους καταναλωτές.

Η επιλογή πραγματοποιείται μέσω ανεξάρτητης καταναλωτικής έρευνας που διεξάγει η εταιρεία Circana, στην οποία φέτος συμμετείχαν 3.200 καταναλωτές από την ελληνική αγορά.

Τα προϊόντα αξιολογούνται βάσει βασικών κριτηρίων, όπως:

• Καινοτομία

• Ελκυστικότητα προϊόντος

• Πρόθεση αγοράς

• Προστιθέμενη αξία και χρησιμότητα

Η τριπλή αυτή διάκριση στον διεθνή θεσμό «Προϊόν της Χρονιάς 2026» επιβεβαιώνει τη δέσμευση της InterMed για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και των επαγγελματιών υγείας, επενδύοντας διαρκώς στην έρευνα, την ποιότητα και την επιστημονική τεκμηρίωση.