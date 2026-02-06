KARDIOWAY: Ένα project για τον έρωτα που μας κλείνει το μάτι από κάθε γωνιά της καθημερινότητας

Στο τυρί καθώς φτιάχνετε ένα τοστ, στον πρωινό καφέ, στη σπανακόπιτα. Στα πεσμένα φύλλα, στους τοίχους, στις πατημένες τσίχλες, στα σπασμένα φανάρια, στις μπανάνες, στις πατάτες, στις σαλάτες, στις σκόνες, στη βροχή, στη σκιά… Η αγάπη μάς στέλνει μηνύματα καθημερινά. Ο έρωτας μας κλείνει το μάτι από κάθε γωνιά της καθημερινότητας. Και η εικαστικός Ασπασία Μουριάδου είναι συλλέκτης όλων αυτών των στιγμών. Από το 2018 φωτογραφίζει καρδιές, καμπυλώδη αγαπησιάρικα σινιάλα που συνθέτουν το art project #KARDIOWAY.

Η αγάπη είναι παντού. Μας υπενθυμίζει την παρουσία της καθημερινά. Τα βλέπουμε ή μας έχει απορροφήσει η ταχύτητα, η βιασύνη, οι σκέψεις;

Το #KARDIOWAY μετράει ήδη περισσότερα από 500 σινιάλα, περισσότερες από 500 φωτογραφίες. Σε νησιώτικα σοκάκια, σε λάδια αυτοκινήτου, σε πεσμένα σύκα, σε σκουπίδια, σε σκασμένα μπαλόνια, σε τσαλακωμένες αποδείξεις, σε καράβια, μηχανάκια, τοίχους, πέτρες. Η Ασπασία Μουριάδου συναντά παντού καρδιές. Στο ταβάνι, στα καλώδια, ακόμα και στις λακκούβες.

Το art project #KARDIOWAY δεν έχει τέλος. Εξελίσσεται συνεχώς.

Αποτυπώθηκε σε μια υπέροχη και πολύ επιτυχημένη έκθεση στο Μετρό του Συντάγματος και της Ακρόπολης κάνοντας σινιάλο σε χιλιάδες περαστικούς Αθηναίους το 2019. Έγινε ένα ενδιαφέρον art book, με κείμενα της δημοσιογράφου Ξένιας Ιωάννου και η παρουσίασή του έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μαζί με μια έκθεση φωτογραφίας που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της πόλης.

Και τώρα, το #KARDIOWAY της Ασπασίας Μουριάδου βρίσκεται στο Radisson Blu Park Hotel Athens όπου συμπληρώνει 50 χρόνια λειτουργείας και προσφοράς στην Αθηναϊκή Φιλοξενία δίνοντας σας την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την εξέλιξη του project.

Τις καρδιές που προστέθηκαν, τα σινιάλα που αυξήθηκαν, την αγάπη που πολλαπλασιάστηκε.

Φεβρουάριος είναι άλλωστε. Γιορτάζει ο έρωτας, η αγάπη, οι καρδιές! Ένας ολόκληρος μήνας γεμάτος συναίσθημα, σινιάλα και χτυποκάρδια.

It is Love Month στο Radisson Blu Park Hotel Athens.



PRΟJECT: LOVE MONTH

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: RADISSON BLU PARK HOTEL ATHENS, Λεωφ. Αλεξάνδρας 10

Χώρος : GALLO NERO & LOBBY

Υπάρχει Parking Όπισθεν του ξενοδοχείου / Διεύθυνση : Ιουλιανού 12