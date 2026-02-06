«Μας πολεμά το σύστημα»: Ο Φειδίας Παναγιώτου εξείγγειλε την υποψηφιότητα του με στρατιωτικό κράνος

Ο Φειδίας Παναγιώτου εξήγγειλε και επίσημα την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, φορώντας ένα στρατιωτικό κράνος συμβολικά.

Κατά την έναρξη της συνέντευξης του στο sigmalive, δήλωσε αναφορικά με την εμφάνιση του: «Θα δεχτούμε πόλεμο. Μας πολεμά το σύστημα, το κατεστημένο. Κλωτσά.Σοβαρολογώ», δήλωσε.

Στο πολιτικό του μήνυμα μάλιστα, σήλωσε: πρέπει να με ψηφίσετε εσείς για να είμαι υποψήφιος», παραπέμποντας σε εσωτερική διαδικασία επιλογής.

Κληθείς να σχολιάσει το τι μέλλει γενέσθαι σε περίπτωση εκλογής του με έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Φειδίας Παναγιώτου ανέφερε ότι οι αποφάσεις του θα ληφθούν συλλογικά, από τα μέλη της Άμεσης Δημοκρατίας και ότι ο ίδιος θα κινηθεί σύμφωνα με τη βούλησή τους.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «θα αφήσει τα υπόλοιπα κόμματα να αγχώνονται».

Σημείωσε ότι βρίσκεται σε δίλημμα για το πού θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο, στην Κύπρο ή στο Ευρωκοινοβούλιο. Αναφέρει επίσης πως είναι πολύ κοντά στο να δημιουργήσει μια πολιτική ομάδα της οποίας θα είναι ένας εκ των δύο αρχηγών και αυτό θα τον καταστήσει ως τον πρώτο Κύπριο Ευρωβουλευτή που θα είναι αρχηγός ευρωπαϊκού κόμματος.

Στην περίπτωση της Κύπρου αναφέρει ότι αν πάει καλά η Άμεση Δημοκρατία και καταφέρει να πάρει μεγάλο ποσοστό και μπει στη Βουλή, θα μπορεί να κάνει αλλαγές το κόμμα του και θα ήθελε να ήταν εδώ για να βοηθήσει.