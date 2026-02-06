Ρατσιστική ανάρτηση του Τραμπ για τους Ομπάμα: Αναπαρίστανται σαν πίθηκοι σε βίντεο

Ως ρατσιστική επίθεση στο πρόσωπο των Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα, χαρακτηρίζεται το νέο βίντεο που ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και στο οποίο αναπαρίστανται ως μαϊμούδες.

Ο Τραμπ ανήρτησε ένα συνωμοσιολογικό βίντεο που είναι αφιερωμένο στις προεδρικές εκλογές του 2020 και στο οποίο υπάρχει ένα επίμαχο πλάνο με τους Ομπάμα, που προκαλεί οργή.

Το βίντεο, διάρκειας λίγο μεγαλύτερης του ενός λεπτού, παρουσιάζει υποτιθέμενες αποδείξεις για λαθροχειρίες στη διάρκεια των εκλογών του 2020, τις οποίες ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι είχε κερδίσει και του τις έκλεψαν.

Λίγο πριν από το τέλος της ανάρτησης και για δύο δευτερόλεπτα εμφανίζεται ένα βίντεο μοντάζ των συζύγων Ομπάμα με τα γελαστά πρόσωπά τους πάνω σε σώματα πιθήκων, με φόντο τη ζούγκλα.

Δριμείες αντιδράσεις

Νωρίς σήμερα το πρωί, το βίντεο είχε περισσότερα από 3.500 «likes» στο Truth Social.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, πιθανού υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές του 2028 και ενός από τους πιο σφοδρούς επικριτές της σημερινής κυβέρνησης, επέκρινε την ανάρτηση.

«Ελεεινή συμπεριφορά εκ μέρους του προέδρου. Κάθε ρεπουμπλικανός οφείλει να την καταγγείλει. Τώρα», έγραψε στο X η υπηρεσία Τύπου του Νιούσομ, αναρτώντας το στιγμιότυπο του βίντεο στο οποίο εικονίζονται τα πρόσωπα των συζύγων Ομπάμα πάνω σε σώματα πιθήκων.

Ο Μπεν Ρόουντς, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας και προσκείμενος στον Μπαράκ Ομπάμα, διμαρτυρήθηκε επίσης.

«Ας στοιχειώνει τον Τραμπ και τους ρατσιστές οπαδούς του η γνώση ότι οι Αμερικανοί του αύριο θα τιμούν με λατρεία τους Ομπάμα, ενώ θα μελετούν τον Τραμπ σαν ένα λεκέ στην ιστορία μας» έγραψε επίσης στο X.

Δεν είναι η πρώτη τέτοια επίθεση από τον Τραμπ

Κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ αύξησε τη χρήση κατασκευασμένων εικόνων στο Truth Social και σε άλλες πλατφόρμες, είτε για να δοξάζει τον εαυτό του είτε για να γελοιοποιεί επικριτές του.

Πέρυσι είχε δημοσιοποιήσει ένα βίντεο δημιουργημένο από τεχνητή νοημοσύνη στο οποίο εικόνιζε τον Μπαράκ Ομπάμα, τον πρώτο μαύρο πρόεδρο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, να συλλαμβάνεται μέσα στο Οβάλ Γραφείο και στη συνέχεια να εμφανίζεται πίσω από τα σίδερα της φυλακής με την πορτοκαλί στολή των καταδίκων.

Αργότερα είχε αναρτήσει ένα κλιπ, δημιουργημένο κι αυτό με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο εικονιζόταν ο επικεφαλής της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις - ο οποίος είναι μαύρος - με ψεύτικο μουστάκι και σομπρέρο.

Ο βουλευτής είχε καταγγείλει το ρατσιστικό μήνυμα.