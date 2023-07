Οι KAS:ST και οι Reign Of Time έρχονται στο Bolivar

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος 174 55

Info & Reservations: 6970367684 – 6989860678

Σάββατο 15 Ιουλίου Bolivar Blend & SEDS παρουσιάζουν ένα από τα πιο σημαντικά στον χώρο της μελωδικής techno, το δίδυμο των Γάλλων KAS:ST που αντιπροσωπεύει τον ήχο που ξεσηκώνει και μαγεύει τα dancefloors όλου του πλανήτη. Μαζί τους οι Reign of Time.

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air

Live the Experience

Hyperlinks:

Official Url: www.bolivar.gr

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ

Official Google Map: https://www.google.gr/maps/place/Bolivar+Beach

Event Info:

Ώρα Έναρξης :21:00

Event Link: https://www.facebook.com/events/759523659071907

Ticket Presale Link: https://www.viva.gr/tickets/music/bolivar/kasst/

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link:

http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684