«Κάθε δευτερόλεπτο μετράει»: Η καμπάνια που ζητά από την Ε.Ε να τερματίσει την παιδική κακοποίηση στο διαδίκτυο

Το 2022 ανιχνεύθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός βίντεο και εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που έχει ποτέ καταγραφεί

Πάνω από το 80% των διαδικτυακών τόπων με κακοποιητικό υλικό, περιείχε υλικό με παιδιά ηλικίας 0-2 ετών

Οι εμπορικές σελίδες που περιέχουν τέτοιο υλικό διπλασιάστηκαν από το 2020

Η πλειονότητα των αναφορών κακοποιητικού υλικού παγκοσμίως εντοπίζεται στις χώρες της Ε.Ε.

Ακτιβιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προσωπικότητες από όλη την Ευρώπη ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν την καμπάνια “Κάθε Δευτερόλεπτο Μετράει”. Η καμπάνια ζητά από την Ε.Ε να τερματίσει την παιδική κακοποίηση στο διαδίκτυο. Ο στόχος είναι να φθάσουμε τις 500.000 υπογραφές. Η πρόταση θα κατατεθεί στην Ε.Ε. τον Oκτώβριο.

Η καμπάνια ενώνει τις φωνές και εμπειρίες των ανθρώπων που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και έχουν επιβιώσει (επιβιωσάντων), φροντιστών και υποστηρικτών της παιδικής προστασίας και καλεί τους πολίτες της Ευρώπης να απευθυνθούν στο Ευρωκοινοβούλιο υπογράφοντας την “Πρόταση” νομοθετικών ρυθμίσεων, για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο. Γιατί όμως “Κάθε Δευτερόλεπτο Μετράει”;

Γιατί κάθε 2 δευτερόλεπτα μία εικόνα σεξουαλικά κακοποιημένου παιδιού ανεβαίνει στο διαδίκτυο.

Η νομοθεσία, εάν ψηφιστεί, θα είναι η πρώτη στο είδος της σε παρόμοια κλίμακα. Θα γίνει παράδειγμα για την παγκόσμια κοινότητα.

Η “πρόταση” είναι μία πρωτοβουλία του Justice Initiative, μιας συμμαχίας 150 οργανισμών επιβιωσάντων από 13 χώρες της Ευρώπης. Την πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζουν ακόμα η καμπάνια Child Safety ON που απαρτίζεται από σπουδαίες διεθνείς οργανώσεις της παιδικής προστασίας: Missing Children Europe, National Center for Missing & Exploited Children, ECPAT International, Brave Movement, Canadian Centre for Child Protection, Internet Watch Foundation, NSPCC, End Violence Against Children, Thorn, 5 Rights Foundation, Terre des Hommes, Child Helpline International, και Eurochild.

Τα παιδιά σήμερα ξοδεύουν όλο και περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο μέσα από κάθε τύπου συσκευές και πλατφόρμες. Το σχέδιο πρότασης αποσκοπεί στο να προστατεύει τα παιδιά όπου κι αν βρίσκονται ώστε να ζουν, μαθαίνουν και εξελίσσονται στον ψηφιακό κόσμο χωρίς την απειλή κακοποίησης.

Υπογράψτε την Πρόταση: https://justice-initiative.eu/el/petition/

Ήρθε η ώρα να δράσουμε! Κάθε Δευτερόλεπτο Μετράει.