Οριστικό: Συνεχίζουν και τη νέα σεζόν «Το σόι σου» και «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

Ο Alpha είναι ο μεγάλος κερδισμένος της φετινής τηλεοπτικής σεζόν σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο τα δύο προγράμματα που ξεκάθαρα ξεχωρίσουν και μάλιστα με τηλεθεάσεις άνω του δυσθεώρητου πλέον πήχη του 20% είναι οι δύο οικογενειακές του σειρές.

«Το σόι σου» και το «Μπαμπά σ’ αγαπώ». Και οι δύο σειρές λοιπόν θα συνεχίσουν και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν ως έχουν χωρίς δηλαδή αλλαγές στα πρωταγωνιστικά τους καστ ή στις βασικές ομάδες των συντελεστών πίσω από τις τηλεοπτικές κάμερες. Μάλιστα οι πρώτες σχετικές επαφές έχουν ήδη γίνει.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από την υψηλότατη τηλεθέαση που καταγράφουν τα δύο προγράμματα θα έχουν και το προνόμιο της επιδότησης του ΕΚΟΜΜΕΔ καθώς θα μπουν στον δεύτερο κύκλο παραγωγής τους.

Αυτό ισχύει και για το «Σόι» καθώς οι παλιοί προηγούμενοι κύκλοι δεν είχαν λάβει κάποια μορφή επιδότησης αφού τότε δεν υπήρχε καν ο ΕΚΟΜΕ που τώρα έχει δώσει τη θέση του στο ΕΚΟΜΜΕΔ.