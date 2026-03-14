Τέλος στο μυστήριο με το ταξίδι της Σοφίας Μητσοτάκη: Η φωτογραφία-ντοκουμέντο που «καίει» τα fake news

Η έντονη φημολογία που ήθελε τη Σοφία Μητσοτάκη να επιστρέφει από το Μουσκάτ με πολυτελή ιδιωτική πτήση πήρε τέλος με μια ανάρτηση που προκάλεσε αίσθηση. Η κόρη του Πρωθυπουργού, απέναντι στις κατηγορίες για προκλητικές δαπάνες, αποφάσισε να «μιλήσει» με αποδείξεις, δημοσιεύοντας το boarding pass της πτήσης charter της Aegean.

Κάνοντας λόγο για συνειδητή στοχοποίηση και «αθλιότητες», η ίδια περνά στην αντεπίθεση και ζητά δημόσια συγγνώμη από τα μέσα που αναπαρήγαγαν την είδηση, ξεκαθαρίζοντας πως η επόμενη στάση θα είναι οι δικαστικές αίθουσες.

Η ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη | skai

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Παρόλο που δεν επιθυμούσα να δώσω συνέχεια σε αυτή τη δυσάρεστη ιστορία, προχωρώ στη δημοσιοποίηση του εισιτηρίου μου από την προγραμματισμένη πτήση charter της Aegean από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ στις 6 Μαρτίου.

Ο λόγος που προβαίνω σε αυτή την ενέργεια είναι ξεκάθαρος: να καταδειχθεί σε όλους η απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν διαχρονικά μέσα όπως το συγκεκριμένο. Μια τακτική που επιχειρεί να μετατρέψει το θύμα σε θύτη, να στοχοποιήσει έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τον εξαναγκάσει να απολογηθεί για μια πράξη που δεν διέπραξε.

Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα. Αναμένω τη δημόσια απολογία του μέσου και την άμεση απόσυρση του δημοσιεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου».

