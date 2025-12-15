KRAFT Paints: Αναβάθμισε σχολείο της Αστυπάλαιας με το σύστημα στεγάνωσης Total Proof™ PU FIBER 25

Με συνέπεια και ευαισθησία η KRAFT Paints, μέλος του Ομίλου Druckfarben, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια δράσεις σε όλο το Αιγαίο που από τη μία βοηθούν τις τοπικές κοινότητες να αντιμετωπίσουν καθημερινά προβλήματα και από την άλλη συμπλέουν με τη βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη. Γρήγορα και αποτελεσματικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες απομακρυσμένων νησιών, σε όλη την άγονη γραμμή του Αιγαίου, με την Κίναρο και τα Κουφονήσια να αποτελούν ορισμένα πρόσφατα παραδείγματα, αλλά και ως σταθερός χορηγός της Ομάδας Αιγαίου εδώ και χρόνια. Η τελευταία δράση πραγματοποιήθηκε πριν λίγες εβδομάδες στο δυτικότερο νησί των Δωδεκανήσων, την Αστυπάλαια.

Εκεί στην «πεταλούδα» του Αιγαίου, στο νησί που συνδυάζει την αρχιτεκτονική των Κυκλάδων με τη φυσική ομορφιά των Δωδεκανήσων, η KRAFT Paints παρείχε τα προϊόντα για τη στεγάνωση των ταρατσών του μοναδικού Δημοτικού Σχολείου του νησιού, που βρίσκονταν σε κακή κατάσταση. Το συγκεκριμένο νησί, όμως, δεν επιλέχθηκε μόνο για αυτό. Η Αστυπάλαια είναι πρωτοπόρος σε βιώσιμες πρακτικές, με ηλεκτρικά οχήματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υποδομές φιλικές προς το περιβάλλον, κάτι που συνάδει με τις αξίες της εταιρείας και τον προσανατολισμό της στη βιωσιμότητα. Το Δημοτικό Σχολείο της, λοιπόν, θα έπρεπε να διαθέτει σύγχρονη μόνωση και αυτό έγινε!

H KRAFT Paints χορήγησε το σύστημα Total Proof™ PU FIBER 25, το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στεγάνωσης σε ταράτσες, δώματα, επικλινείς στέγες. Το εν λόγω καινοτόμο στεγανωτικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε στις ταράτσες του Δημοτικού Σχολείου του νησιού, κάνοντας τη διαφορά. Βασισμένο σε συμπολυμερές ακρυλικής, αλειφατικής πολυουρεθάνης και ενισχυμένο με ίνες τεχνολογίας 3D, σχηματίζει μια ενιαία, ελαστική μεμβράνη που κρατάει μακριά την υγρασία και προσφέρει υψηλές μηχανικές και χημικές αντοχές, αλλά και πιστοποιημένη διάρκεια ζωής για τουλάχιστον 25 χρόνια.

Η πρόσφατη στεγάνωση των δωμάτων του σχολείου δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό έργο συντήρησης, αλλά ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα πιο βιώσιμο και υγιές μέλλον. Η δράση αυτή είναι μέρος της διεθνούς καμπάνιας Cool Roof Smart Choice του Nova Paint Club*, μέλος του οποίου είναι η KRAFT Paints, που στοχεύει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη δημιουργία πιο δροσερών, πράσινων πόλεων.

Πέρα από την προστασία των υποδομών, η πρωτοβουλία αυτή προάγει την ευεξία και την υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινότητας, αποδεικνύοντας πως οι πράσινες παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικά κτίρια αποτελούν επένδυση στο μέλλον – ένα μέλλον πιο καθαρό, βιώσιμο και έξυπνο.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση υγρομόνωσης και αδιαβροχοποίησης, οι ταράτσες του σχολείου είναι πλέον ανθεκτικές ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες, οι οποίες -λόγω κλιματικής κρίσης- δεν είναι σπάνιες.

Σε σχετική δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας, Νικόλαος Κομηνέας, ανέφερε για την παρέμβαση: «Στο πλαίσιο της πράσινης πολιτικής μας και με στόχο έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής, προχωρήσαμε στη στεγανοποίηση των ταρατσών του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της Αστυπάλαιας, εξοικονομώντας ενέργεια και μειώνοντας τις εκπομπές CO₂. Ευχαριστούμε θερμά την KRAFT Paints για τη σημαντική χορηγία της και τη στήριξη σε δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον και ενισχύουν το κοινωνικό σύνολο».

Με το βλέμμα στραμμένο σε ένα πιο πράσινο μέλλον, ο όμιλος Druckfarben θα συνεχίσει να υποστηρίζει παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα, εξοικονομούν ενέργεια και αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή.



