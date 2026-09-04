Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει… πανεπιστήμιο με νέα φοιτητική προσφορά!

Η Enerwave υποδέχεται τη νέα φοιτητική χρονιά με το My Wave Student+, το νέο πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για φοιτητές και συνδυάζει χαμηλή σταθερή τιμή ρεύματος με δώρα και προνόμια που κάνουν τη φοιτητική καθημερινότητα πιο εύκολη και ξέγνοιαστη.

Το My Wave Student+ αποτελεί την έξυπνη επιλογή για οικονομία στο φοιτητικό σπίτι. Με το νέο προϊόν, οι φοιτητές απολαμβάνουν χαμηλή σταθερή τιμή για 12 μήνες και εξασφαλίζουν ρεύμα με μόλις 20,99€ τον μήνα.

Με κάθε νέα σύνδεση, οι φοιτητές επωφελούνται από επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100€ από κορυφαίους συνεργάτες της Enerwave, που καλύπτουν βασικές ανάγκες της φοιτητικής καθημερινότητας:

50€ δωροεπιταγές καυσίμων ΕΚΟ

25€ κέρδος σε Go For More πόντους με τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας

πόντους με τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας 25€ από την ΑΒ Βασιλόπουλος σε πόντους ΑΒ Plus

Επιπλέον, οι φοιτητές απολαμβάνουν δωρεάν την υπηρεσία home repair της Enerwave, η οποία προσφέρει άμεση τεχνική βοήθεια 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, για κάθε επείγουσα βλάβη που θα παρουσιαστεί στο φοιτητικό σπίτι.

Επίσης, όλοι οι φοιτητές που επιλέγουν το πρόγραμμα My Wave Student+, συμμετέχουν αυτόματα στον διαγωνισμό με έπαθλο ένα iPhone 17 Pro Max.

Με το My Wave Student+, η Enerwave προσφέρει ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες των φοιτητών, συνδυάζοντας οικονομία στο ρεύμα με μοναδικά προνόμια που διευκολύνουν τη φοιτητική ζωή.

Με τέτοια προσφορά, αξίζει να είσαι φοιτητής!

Περισσότερες πληροφορίες για το My Wave Student+ μπορείτε να βρείτε εδώ .