Last jobs for humans στο #JobFestival 2024 ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Διοργανώνεται για άλλη μία φορά από το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα , στο πλαίσιο των δράσεών του «Επί το έργον», με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες.

Περισσότεροι από 300 εργοδότες από όλους τους κλάδους δραστηριότητας θα βρίσκονται στο Ζάππειο Μέγαρο και στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης, αξιολογώντας υποψηφίους και βιογραφικά για 3.500 ανοιχτές θέσεις εργασίας σχεδόν όλων των ειδικοτήτων.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη δράση του, το #JobFestival 2024 δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον ώστε οι επισκέπτες να πραγματοποιήσουν με επιτυχία το ξεκίνημά τους στην αναζήτηση εργασίας ή το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Αθηναίων, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με βασικό σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, με τη φυσική συνάντηση εργοδοτών με υποψήφιους εργαζομένους.

Στη διάρκεια του –πάντα επίκαιρου– #JobFestival 2024 οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις εταιρίες που τους ενδιαφέρουν είτε μέσα από μια συνέντευξη εργασίας είτε μέσα από μια σύντομη συνομιλία με τους εταιρικούς εκπροσώπους και την υποβολή του βιογραφικού τους.

Ένας ακόμα σημαντικός λόγος επίσκεψης του φεστιβάλ είναι η πληθώρα workshop με διαδραστικό χαρακτήρα, τα οποία απευθύνονται σε όσους αναζητούν εργασία και σε όσους ήδη εργάζονται. Οι θεματικές ενότητές τους αφορούν την ενίσχυση στην αναζήτηση εργασίας, την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και την αυτοβελτίωση. Για την παρακολούθηση των εργαστηρίων χρειάζεται προεγγραφή στη σελίδα του φεστιβάλ, ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Επίσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πολλές παράλληλες δράσεις, όπως:

Interview tips by ActionAid στην Αθήνα και Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και Carrer up στη Θεσσαλονίκη

Check your CV by ΙΑΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη

Elevator pitch by AIESEC στην Αθήνα

Business photoshooting by ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στην Αθήνα και AggelouPhoto στη Θεσσαλονίκη

Επαγγελματική προσαρμογή by Career Gate στην Αθήνα

Αγορά εργασίας και personal branding by Labora στην Αθήνα

LinkedIn tips by CVexperts και WorkWise στην Αθήνα και Omnicliq στη Θεσσαλονίκη

Επαγγελματικός προσανατολισμός by Employ Edu στην Αθήνα και Labora στη Θεσσαλονίκη

Πώς προσλαμβάνει ο ιδιωτικός και πώς ο δημόσιος τομέας; Κριτήρια & tips by Equal

Society στην Αθήνα

Ψυχομετρικά τεστ by Evalion-SHL στην Αθήνα

Προσωπικό coaching by HCCMA στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη

Boost your knowledge by I.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στην Αθήνα

Εργασιακά δικαιώματα by ΙΝΕ – ΓΣΕΕ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη

CV tips by LeadCompass στην Αθήνα

Αλλαγή καριέρας by Odyssea στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη

Dress code by Fais Group στην Αθήνα και Pansik στη Θεσσαλονίκη

Soft skills by SolidarityNow στην Αθήνα

Α’ βοήθειες στον χώρο εργασίας by Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης Εθελοντών Αττικής στην Αθήνα και Ερυθρός Σταυρός στη Θεσσαλονίκη

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων by Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στην Αθήνα

Εργασιακή συμπερίληψη by ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ στην Αθήνα

Διαχείριση εργασιακού στρες by ΠΕΨΑΕΕ στην Αθήνα

Δικτύωση στην αγορά εργασίας by Feel the FLOW - KONSTANTIA PALLA στην Αθήνα

Game you up by Great Escape στη Θεσσαλονίκη

E-mail tips by Inefan (Independent Economic & Financial Analysis) στη Θεσσαλονίκη

Job searching by ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη

Πλατφόρμα εργασίας by Γραφείο Εργασίας Δήμου Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη

Networking tips by Finance Club στη Θεσσαλονίκη

Mapping your skills by Irida Women & Center

Ευκαιρίες κινητικότητας και εθελοντισμού by United Societies of Balkans (USB) στη Θεσσαλονίκη

Motivational CV paragraph by BEST στη Θεσσαλονίκη

Leadership skills by AIESEC στη Θεσσαλονίκη

Ψυχομετρικά εργαλεία by qmetric στη Θεσσαλονίκη

Boost your confidence by Coach the day στη Θεσσαλονίκη

Εργασιακές αξίες by Employ Edu στη Θεσσαλονίκη

Employer branding by AA + Partners - Performance Improvement στη Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν το www.jobfestival.gr , να δουν τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, να στείλουν το βιογραφικό τους σε αυτές που τους ενδιαφέρουν και να δηλώσουν συμμετοχή στο φεστιβάλ καθώς και στα workshop.

Το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα υπήρξε το 1999 η πρώτη ελληνική πλατφόρμα ζεύξης αναγκών εργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και υποψηφίων στην Ελλάδα.

Σήμερα, 25 χρόνια μετά, αποτελεί το κύριο εργαλείο των υποψηφίων στην αναζήτηση της επόμενης εργασιακής τους επιλογής.

Η διοργάνωση του #JobFestival 2024 πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

Υπό την αιγίδα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ,

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Χορηγοί: MATCHMAKERS, SSB FUR DICH, ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Υποστηρικτές: DOMES RESORTS, INSTACAR, LD TRADING, NN, ELIVI HOTELS, NEILSON BEACHCLUBS- SKI, NISSI BEACH RESORT, TASK US, TÜV AUSTRIA HELLAS, WORK4U, REGIOCOM HELLAS, SUNLIGHT, DIVERSO PLATAMON, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΔΑΔΕ)

Food Partners: HOLYBOX, RAFFAELE PIZZA & PASTA

Drink Sponsors: SAMBA COFFEE ROASTERS, ΜΙΝΟΑ

Drink & Food Partner: COFFEE BIRD

Music Partner: LOVE 106,5

Υποστηρικτές παράλληλων δράσεων: ACTIONAID, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, CARRER UP, ΙΑΣΙΣ, AIESEC, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, AGGELOUPHOTO, CAREER GATE, LABORA, CVEXPERTS, WORKWISE, OMNICLIQ, EMPLOY EDU, EQUAL SOCIETY, EVALION-SHL, HCCMA, IΝΕΔΙΒΙΜ, ΙΝΕ – ΓΣΕΕ, LEADCOMPASS, ODYSSEA, FAIS GROUP, PANSIK, SOLIDARITYNOW, ΕΛΛΗΝΙΚΗ EΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΠΕΨΑΕΕ, FEEL THE FLOW - KONSTANTIA PALLA, GREAT ESCAPE, INEFAN, ΑΡΣΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, FINANCE CLUB, IRIDA WOMEN& CENTER, UNITED SOCIETIES OF BALKANS, BEST, QMETRIC, COACH THE DAY, AA +

PARTNERS - PERFORMANCE IMPROVEMENT

Υποστήριξη δήμων: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χορηγοί επικοινωνίας: STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, TVSTAR.GR, MAD, PAGENEWS.GR, VORIA.GR, NEOPOLIS.GR, READER, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, KARFITSA.GR, START UP.GR, E-DAILY, E-RADIO, INFOKIDS, THAT’S LIFE, BUSINESS NEWS.GR, STARTUPPER, BUSINESS VOICE, PINK, ECOZEN.GR, INFOWOMAN, IΠΟΡΤΑ, SCHOOLS.GR, EDUADVISOR.GR, DEAL NEWS, SIGMA MEDIA GROUP, GOSEMINARS.GR, EXPOGREECE, ΡΑΔΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟΝ, ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ, VWOMAN, LET IT BE.GR, ΜΗΛΕΪΚΑ ΝΕΑ, HELLENIC MEDIA GROUP, BULL MP.COM, STENT, STENTORAS.GR, SETTLE.GR

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, επικοινωνήστε:

SKYWALKER

Αθήνα: Λ. ∆ηµοκρατίας 46, 163 45, Ηλιούπολη, Tel.: (+30) 210 9730 280,

Fax.: (+30) 210 9709464, E-mail: [email protected], Website: www.skywalker.gr

Θεσσαλονίκη: Εµπορικό Κέντρο Κηφισιάς, Κηφισίας 33, 542 48, Tel.: (+30) 231 0326 712, E-mail: [email protected]

Μαίρη Κατσαπρίνη, Communication Strategist, skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα, 6947997884, [email protected]