Lexie Alford: Από την «κατάκτηση» όλου του κόσμου στα 21 της μέχρι τη νέα επική (και ιστορική) πρόκληση

Πώς σου φαίνεται η ιδέα του να ταξιδέψεις σε όλον τον κόσμο; Αν η πρώτη σου αντίδραση είναι ότι το σενάριο ακούγεται εξωπραγματικό, έχουμε να σου πούμε πως όχι απλά έχει συμβεί αλλά και πώς μία κοπέλα το έχει κάνει ήδη από την ηλικία των 21 ετών.

Ο λόγος για τη Lexie Alford, γνωστή και ως Lexie Limitless, που σήμερα είναι 25 χρονών και μπορεί περήφανα να πει -στο YouTube, στο TedX, και όχι μόνο- πως έχει το ρεκόρ του «Νεότερου Ανθρώπου που έχει ταξιδέψει σε όλα τα κυρίαρχα κράτη» και της «Νεότερης Γυναίκας που έχει ταξιδέψει σε όλα τα κυρίαρχα κράτη» στην ηλικία των 21 ετών.

Η Lexie γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Nevada. Δεδομένου ότι η μαμά της είχε ένα μικρό ταξιδιωτικό γραφείο, η αγάπη για τα ταξίδια μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα στην κόρη, η οποία γρήγορα αποφάσισε πως ήθελε να ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο. Αυτό, όμως, δεν ήταν κάτι θεωρητικό και ξεκίνησε να βάζει το σχέδιό της σε εφαρμογή, εξοικονομώντας χρήματα.

«Μεγάλωσα πηγαίνοντας μαζί με τη μαμά μου στα επαγγελματικά της ταξίδια σε όλο τον κόσμο – σε πάνω από 70 χώρες. Αφού μάζευα χρήματα για περισσότερα από 6 χρόνια και αποφοίτησα στα 18 μου, αποφάσισα να ξεκινήσω τις δικές μου περιπέτειες», έχει πει.

Η Lexie έμεινε πιστή στον στόχο της. Για να τον ολοκληρώσει και να βάλει «τικ» στο κουτάκι όλων των χωρών, έκανε «ασυνήθιστες» δουλειές, έμενε σε hostel και πέρασε περιόδους που ένιωθε μοναξιά αλλά και που βίωσε παρενόχληση επειδή ήταν μία γυναίκα που ταξίδευε μόνη.

«Δεν υπήρχε κάποια πολύ συγκεκριμένη στιγμή που ένιωθα ότι ήθελα να τα παρατήσω εντελώς, αλλά υπήρχαν κάποιες περίοδοι που ήταν πιο δύσκολες από άλλες. Όταν ταξίδευα μόνη στα έθνη του Ατλαντικού Ωκεανού, ένιωσα έντονη μοναξιά και, όταν ταξίδευα στη Δυτική Αφρική, αγχώθηκα πολύ λόγω των απαιτήσεων στη visa, της έλλειψης υποδομών και δυστυχώς λόγω του ότι πέρασα malaria», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η 4η Οκτωβρίου του 2019 ήταν η μέρα που ολοκλήρωσε τον γύρο του κόσμου της και η Μοζαμβίκη έγινε η χώρα που αποτέλεσε το τελευταίο «σκαλάκι» του μεγάλου στόχου. Λίγους μήνες μετά, άνοιξε το δικό της κανάλι στο YouTube (467.000 subscribers), μέσα από το οποίο μοιράζεται τις εμπειρίες της από τα ταξίδια με τον κόσμο, δίνει tips και παρουσιάζει στο κοινό απίστευτα τοπία σε κάθε άκρη του πλανήτη. Ο, δε, λογαριασμός της στο Instagram μετράει σήμερα 695.000 followers που θαυμάζουν τις συγκλονιστικές αναρτήσεις της.

Από το 2022, η Lexie γράφει βιβλίο για την εμπειρία της ως ο νεότερος άνθρωπος στον κόσμο που έχει ταξιδέψει στα 196 κυρίαρχα κράτη.

Έναν αιώνα πριν τη Lexie Alford, η Καναδή Aloha Wanderwell έγινε η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο με αυτοκίνητο. Το 1922, η Wanderwell ξεκίνησε στα 16 της χρόνια τον δικό της γύρο και έκανε εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα σε δεκάδες χώρες οδηγώντας ένα βενζινοκίνητο Ford 1918 Model T.

Όλα ξεκίνησαν όταν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα μίας διαφήμισης που αναζητούσε μία γυναίκα να συμμετάσχει σε μία παγκόσμια εξερεύνηση.

“Brains, Beauty & Breeches – World Tour Offer For Lucky Young Woman… Wanted to join an expedition… Asia, Africa…”