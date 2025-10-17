«Love Delivered»: Το efood στηρίζει παιδιά και οικογένειες με γεύματα αγάπης

Με το πρόγραμμα «Προσφέρω Γεύματα», σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί», το efood δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να προσφέρουν γεύματα σε παιδιά και οικογένειες, με μια απλή κίνηση μεγάλης αξίας κατά την παραγγελία τους. Μέχρι σήμερα, μέσα από την πρωτοβουλία έχουν προσφερθεί περισσότερα από 900.000 γεύματα, στηρίζοντας ουσιαστικά εκατοντάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα.

Με την επισιτιστική ανασφάλεια και την σπατάλη τροφίμων να αποτελούν δύο σημαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, το efood, μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας «Love Delivered» και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων, συνεχίζει να προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε παιδιά και οικογένειες, μετατρέποντας κάθε γεύμα σε πράξη αγάπης.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Τράπεζα Τροφίμων, το efood διαθέτει κοντόληκτα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας από το efood market, σε συσσίτια και ιδρύματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο την έμπρακτη βοήθεια σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Από τον Μάρτιο 2024 μέχρι σήμερα, έχουν διατεθεί περισσότερα από 77.000 γεύματα υψηλής διατροφικής αξίας σε 23 φορείς και 11.713 ωφελούμενους, αποδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής προσφοράς και τον ουσιαστικό αντίκτυπο του προγράμματος.

«Για όλους εμάς στο efood, κάθε γεύμα έχει αξία. Μέσα από το πρόγραμμα ‘Love Delivered’ και στοχευμένες συνεργασίες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, στηρίζουμε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και μειώνουμε τη σπατάλη, συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Μαζί, δημιουργούμε έναν κύκλο προσφοράς, όπου τίποτα δεν πετιέται και κάθε μικρή πράξη μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά», σημειώνει η Claire Cohen, Head of CSR του efood.