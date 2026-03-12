Μάθετε τα πάντα για τα αναβατόρια σκάλας της Draculis

Για πολλούς ανθρώπους όμως - είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω τραυματισμών, είτε εξαιτίας μόνιμων κινητικών δυσκολιών, η καθημερινή μετακίνηση ανάμεσα στους ορόφους μπορεί να γίνει πραγματική πρόκληση. Σήμερα όμως, η τεχνολογία προσφέρει λύσεις που επαναφέρουν την άνεση, την ασφάλεια και την πρόσβαση μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Μια από τις πιο αξιόπιστες επιλογές είναι τα αναβατόρια σκάλας, τα οποία προσαρμόζονται σε κάθε τύπο σκάλας, κλίσης, σχήματος ή μήκους. Η Draculis αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τη Stannah, τη μεγαλύτερη εταιρία παγκοσμίως με πάνω από 1.000.000 εγκαταστάσεις, προσφέροντας λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Draculis: οι 3 βασικοί τύποι αναβατορίων σκάλας

Στη Draculis γνωρίζουν καλά ότι για τους περισσότερους χρήστες, τα αναβατόρια σκάλας με την πρώτη ματιά μοιάζουν μεταξύ τους κι αυτό τους δυσκολεύει στο να επιλέξουν το κατάλληλο για αυτούς. Όμως κάθε μοντέλο της Stannah, εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες, σχεδιάζεται ανάλογα με το είδος της κάθε σκάλας και με διαφορετικούς τύπους ράγας. Για να έχετε λοιπόν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες από την αγορά μέχρι και την εγκατάσταση, ακολουθεί ένας χρήσιμος οδηγός για τους 3 βασικούς τύπους αναβατορίων σκάλας.

1. Αναβατόρια για ευθείες σκάλες

Τα αναβατόρια για ευθείες σκάλες είναι ίσως ο τύπος του αναβατορίου σκάλας που βλέπουμε πιο συχνά στην Ελλάδα. Διαθέτουν λεπτή μονή ράγα, με καλαίσθητο design αλλά στιβαρό σχεδιασμό και μπορούν να καλύψουν ύψη έως και 15 μέτρα. Η ράγα καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο στις σκάλες, επομένως δεν ενοχλεί τους υπόλοιπους χρήστες, που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις σκάλες με τα πόδια. Επιπλέον σημειώστε, ότι η εγκατάσταση γίνεται μέσα σε μόνο 3-4 ώρες.

2. Αναβατόρια για κυκλικές σκάλες

Σε αντίθεση με τα ευθύγραμμα, τα αναβατόρια για κυκλικές σκάλες σχεδιάζονται αποκλειστικά για σκάλες που έχουν γωνίες ή στροφές και μπορούν να καλύψουν έως και 4 ορόφους. Άρα μιλάμε για μια πιο πολύπλοκη κατασκευή, που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει μέτρηση και μελέτη αποκλειστικά για τη δική σας σκάλα. Με αυτόν τον τρόπο, η ράγα θα ακολουθεί την κλίση της σκάλας και θα διαμορφωθεί ανάλογα εάν μεσολαβούν πλατύσκαλα ακόμα και πόρτες.

3. Αναβατόρια για εξωτερικές σκάλες

Αυτός ο τύπος αναβατορίου σκάλας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για εξωτερικές σκάλες, ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυλές, κήπους και εισόδους κατοικιών. Οι ανθεκτικές μεταλλικές ράγες και τα στιβαρά πλαστικά καθίσματα, μπορούν να αντέξουν τη συνεχή έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες και καιρικές συνθήκες. Το μοντέλο Stannah320 είναι δοκιμασμένο να λειτουργεί άψογα στην υπερβολική ζέστη και το κρύο, τις βροχερές συνθήκες ή ακόμα και τα χιόνια (-20°C, +40°C, 80% υγρασία).

4.Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά ενός αναβατορίου σκάλας

Στη Draculis θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε τύπους καθισμάτων, σε υφάσματα και χρώματα για επιλέξετε με βάση τη δική σας αισθητική & τη διακόσμηση του σπιτιού σας. Επιπλέον όλα τα αναβατόρια σκάλας διαθέτουν: πιστοποίηση CE, μπαταρίες για λειτουργία ακόμα και σε διακοπές ρεύματος, ζώνες για μέγιστη ασφάλεια, ηλεκτρονικούς αισθητήρες που ανιχνεύουν αντικείμενα πάνω στα σκαλοπάτια, κλειδί για να το χρησιμοποιείται μόνο εσείς, πανεύκολα χειριστήρια στους βραχίονες, αυτόματη αναδίπλωση της καρέκλας, περιστρεφόμενα καθίσματα για άνετη επιβίβαση & αποβίβαση, ενώ μπορούν να σηκώσουν βάρος έως 160 κιλά και διατίθενται με 10 χρόνια εγγύηση.

5. Πώς να επιλέξετε το σωστό αναβατόριο σκάλας

Η επιλογή του σωστού μοντέλου αναβατορίου σκάλας, που θα ταιριάζει απόλυτα στις δικές σας ανάγκες κινητικότητας, μπορεί να εξακολουθεί να είναι μια αρκετά περίπλοκη υπόθεση. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να το λύσετε αυτό, είναι να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού με μηχανολόγο της Draculis. Θα σας συμβουλεύσει για το πιο μοντέλο ταιριάζει στην κατοικία σας, θα λύσει όλες τις απορίες σας και αφού μετρήσει την σκάλα σας, θα σας παραδώσει εξατομικευμένη δωρεάν μελέτη & εκτίμηση κόστους της δικής σας σκάλας. Επίσης θα ανακαλύψετε τους ευέλικτους τρόπους αγοράς με άτοκες δόσεις που προσφέρει η εταιρία.

Με περισσότερες από 8.350 εγκαταστάσεις πανελλαδικά, η Draculis έχει ένα αναβατόριο για κάθε περίπτωση, για κάθε σας ανάγκη και χώρο, αλλά πάνω απ΄όλα ανθρώπινες υπηρεσίες.

