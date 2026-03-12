Χωριστούς δρόμους έχουν τραβήξει ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού Σάσα Βεζένκοφ και η πρώην πολίστρια Νικόλ Ελευθεριάδου έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Πρωινού» του ΑΝΤ1.

Το ζευγάρι έχει χωρίσει από τον περασμένο Δεκέμβριο και έχουν διαγράψει από τα social media όλες τις κοινές τους φωτογραφίες.

Η δημοσιογράφος Φαίη Φώτου σε επικοινωνία με τη Νικόλ Ελευθεριάδου, επιβεβαίωσε τον χωρισμό και επεσήμανε ότι είναι καλά, χωρίς κάποιο επιπλέον σχόλιο.

Σε συνέντευξή της στο «Πρωινό» το 2024 η Νικόλ Ελευθεριάδου είχε εξομολογηθεί: «Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει τη συζήτηση για το ενδεχόμενο να μετακόμιζα στις ΗΠΑ και μεταξύ μας μιλάμε πολύ ανοιχτά για αυτά τα θέματα. Έχω ξεκαθαρίσει ότι την καριέρα μου δεν θα τη σταματούσα για τίποτα άλλο πέρα από το αν θα ήθελα εγώ. Για κανέναν άλλο δεν θα έβαζα τέλος σε κάτι που μου αρέσει, μόνο αν το θελήσω εγώ.

Για να πω την αλήθεια πέρασε πολύ εύκολα η περίοδος που ήμασταν μακριά, γιατί είναι στην Ελλάδα τώρα. Θεωρώ πως αν όλα τα συναισθήματα είναι αληθινά, υπάρχει σεβασμός, εμπιστοσύνη και επικοινωνία, όλα μπορούν να συμβούν. Βέβαια κάνουμε σχέδια για το μέλλον, ποιος δεν κάνει με τον άνθρωπό του; Στις μέρες μας υπάρχουν πολλοί πειρασμοί, το κινητό μόνο αν ανοίξεις θα δεις χίλια πρόσωπα αλλά το θέμα είναι τι νιώθεις».