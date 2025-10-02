Με ρεκόρ συμμετοχής ολοκληρώθηκαν τα Ανοιχτά Ζυθοποιεία 2025 σε όλη την Ελλάδα

Η φετινή προσέλευση ήταν μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη χρονιά, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον για την μπύρα μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο. Φίλοι και λάτρεις της μπύρας γνώρισαν τους ανθρώπους πίσω από τις αγαπημένες τους ετικέτες, περιηγήθηκαν στους χώρους παραγωγής και ανακάλυψαν τα μυστικά των πρώτων υλών και των διαφορετικών στυλ μπύρας.

Η πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών έχει στόχο να φέρει το κοινό πιο κοντά στον κόσμο της μπύρας, μέσα από μια αυθεντική εμπειρία: από την πρώτη ύλη μέχρι το ποτήρι, με οδηγούς τους ίδιους τους ζυθοποιούς.

Συνολικά 12 ζυθοποιεία, τόσο μεγάλες μονάδες όσο και μικροζυθοποιίες, άνοιξαν τις πόρτες τους:

Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη

Ζυθοποιία Πηνειού ΑΕ στη Λάρισα

Ικαριακή Ζυθοποιία στην Ικαρία

Κρητικές Ζυθοποιίες -Ζηδιανάκης στο Ηράκλειο Κρήτης

Κρητική Ζυθοποιία στα Χανιά Κρήτης

Μικροζυθοποιία Κυκλάδων στην Τήνο

Μικροζυθοποιία Local streets beer στον Βόλο

Μικροζυθοποιία Μυκόνου στη Μύκονο

Μικροζυθοποιία Septem στο Ωρολόγιο Αυλωναρίου Εύβοιας

Ολυμπιακή Ζυθοποιία στη Ριτσώνα Εύβοιας

Πρότυπη Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη

Siris Craft Brewery στις Σέρρες

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και ανανεώνει το ραντεβού με το κοινό για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου 2026, με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις και εμπειρίες!