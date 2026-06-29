«Μεγάλη Αγκαλιά»: Το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Flora Food Greece επιστρέφει για 2η χρονιά

Η Flora Food Greece ανακοινώνει τη συνέχεια της δράσης εταιρικής υπευθυνότητας «Μεγάλη Αγκαλιά», η οποία επιστρέφει για μια ακόμα χρονιά με σκοπό να στηρίξει παιδιά που μένουν σε ανάδοχες οικογένειες, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα επικοινωνίας με τη βιολογική τους οικογένεια.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η δράση «Μεγάλη Αγκαλιά» υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και στηρίζει ολοένα και περισσότερες ανάδοχες οικογένειες με τον πιο έμπρακτο τρόπο, καλύπτοντας τις βασικές διατροφικές τους ανάγκες. Η «Μεγάλη Αγκαλιά» διευρύνει χρόνο με τον χρόνο το αποτύπωμά της, στηρίζοντας σήμερα περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες, μέσα από την προσφορά αγαπημένων προϊόντων της οικογένειας Flora Food Group, με υψηλή γευστική αλλά και διατροφική αξία.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα. Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Χαιρετίζουμε το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά» της Flora Food Greece, μια εξαιρετική πρωτοβουλία που βοηθάει τις ανάδοχες οικογένειες να συνεχίσουν να προσφέρουν στοργή, ασφάλεια και φροντίδα σε όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη».

Ο Country Lead της Flora Food Greece σε Ελλάδα και Κύπρο κ. Ιωσήφ Βυθούλκας, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που η «Μεγάλη Αγκαλιά», μια πρωτοβουλία καρδιάς της εταιρείας μας, συνεχίζει για μια ακόμα χρονιά. Για εμάς στη Flora Food Greece, δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από το να προσπαθούμε συνεχώς για ένα καλύτερο κόσμο και να προσφέρουμε με κάθε τρόπο σε όλους όσοι έχουν ανάγκη».

Οι ανάδοχες οικογένειες καλούνται να επικοινωνήσουν με τον φορέα αναδοχής για να ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων.

Η συνέχιση του προγράμματος «Μεγάλη Αγκαλιά» αποδεικνύει την πάγια δέσμευση της Flora Food Greece για ουσιαστική εταιρική υπευθυνότητα και ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που αγκαλιάζει τα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Flora Food Greece, παρακαλώ επικοινωνήστε:

Φωτεινή Παπαγεωργίου, Marketing Manager SEE, foteini.papageorgiou@florafg.com, τηλ. 6951086103