Πέθανε η βραβευμένη ηθοποιός Πενέλοπι Κιθ - Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 86 ετών άφησε η βραβευμένη Βρετανίδα ηθοποιός Ντέιμ Πενέλοπι Κιθ, που άφησε ιστορία μέσα από τη συμμετοχή της στις κλασικές κωμικές σειρές της δεκαετίας του 1970 The Good Life και To the Manor Born.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την οικογένειά της, η οποία ανακοίνωσε ότι η ηθοποιός «έφυγε ήρεμα από τη ζωή, έχοντας καρκίνο, στο σπίτι της στο Σάρεϊ», όπου ζούσε για περισσότερα από 50 χρόνια.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό για τη φροντίδα που της προσέφερε και ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η συμπρωταγωνίστριά της στο The Good Life, Φελίσιτι Κένταλ, την αποχαιρέτησε χαρακτηρίζοντάς την «κωμική ιδιοφυΐα» και «χαρά να συνεργάζεσαι μαζί της», ενώ η παρουσιάστρια Σου Πέρκινς τη χαρακτήρισε «δημιουργό μερικών από τους σπουδαιότερους χαρακτήρες στην ιστορία των βρετανικών sitcom».

Ο παρουσιαστής Γκάιλς Μπράντρεθ μίλησε για «μια υπέροχη ηθοποιό και αληθινή φίλη», ενώ ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας, Τζέρεμι Χαντ, τόνισε ότι «χάρισε γέλιο και χαρά σε εκατομμύρια ανθρώπους».

Ποια ήταν η Πενέλοπι Κιθ

Η Πενέλοπι Κιθ γεννήθηκε στο Σάρεϊ και το 1963 εισήλθε στη Royal Shakespeare Company. Το 1976 τιμήθηκε με το βραβείο Olivier για την ερμηνεία της στο έργο Donkey’s Years. Έγινε παγκοσμίως γνωστή ως η γειτόνισσα Μάργκο Λίντμπετερ στο The Good Life, ρόλος που της χάρισε το βραβείο BAFTA TV Award το 1977.

Πρωταγωνίστησε επίσης στη σειρά To the Manor Born, η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν να συγκεντρώνει σχεδόν 24 εκατομμύρια τηλεθεατές, ρεκόρ για την εποχή.

Συμμετείχε επίσης σε πολλές επιτυχημένες τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές, ενώ το 2014 χρίστηκε Dame για την προσφορά της στις τέχνες και το φιλανθρωπικό έργο. Ως ένδειξη τιμής, τα θέατρα του λονδρέζικου West End θα χαμηλώσουν τα φώτα τους στη μνήμη της.