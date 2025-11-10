Το METAXA άνοιξε το Athens Bar Week με ένα εντυπωσιακό Opening Party

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου σηματοδοτώντας και την έναρξη του Athens Bar Week.

Bartenders από όλη την Ευρώπη, καταναλωτές, δημοσιογράφοι, influencers, πελάτες και φίλοι του METAXA και του Athens Bar Show απόλαυσαν signature κοκτέιλ με METAXA 12 Stars, σε μια βραδιά όπου χιονισμένα τοπία συναντήθηκαν με τη ζεστασιά του METAXA, και τα DJ sets ενώθηκαν με ζωντανή ελληνική μουσική.

Την ίδια ημέρα, για έκτη χρονιά, πραγματοποιήθηκε το METAXA 12 Competition, με συμμετοχές από όλη την Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας την απήχηση του METAXA στην παγκόσμια κοινότητα των bartenders.

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο German Gochev εκπροσωπώντας την Βουλγαρία, τη δεύτερη η Εσθονία με τον Erik Tammeleht και την τρίτη ο Sergey Tyukh εκπροσωπώντας την Σλοβακία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Athens Bar Show, που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη, το περίπτερο του METAXA αποτέλεσε σημείο αναφοράς για επαγγελματίες και φίλους του κλάδου, με παρουσιάσεις, γευσιγνωσίες και δημιουργίες που ανέδειξαν τη μοναδική γευστική ταυτότητα του METAXA.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το Masterclass του Κωνσταντίνου Καλπαξίδη, του 6ου Metaxa Master, που παρουσίασε μερικά από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του METAXA και μίλησε για τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει το Μοσχάτο κρασί της Σάμου, στη δημιουργία του αυθεντικού Ελληνικού ποτού.

Kατά τη διάρκεια της εβδομάδας και πάντα σε συνεργασία με το διανομέα του spirit στην Ελλάδα, την Β.Σ. Καρούλιας, το METAXA πραγματοποίησε και μια σειρά άλλων δράσεων μαζί με ορισμένα από τα σημαντικότερα bars, εντός και εκτός Ελλάδας, όπως τα Line Athens, 360 Cocktail Bar, Galaxy Bar Dubai, The Bar in Front of the Bar και Art Bar Poland. Οι δράσεις αυτές ανέδειξαν τη δημιουργικότητα της κοινότητας και ενδυνάμωσαν περαιτέρω τη διεθνή ηγετική θέση του METAXA.

Το Athens Bar Week ολοκληρώθηκε με το καθιερωμένο Closing Party, μια βραδιά αφιερωμένη στα κοκτέιλ, τη μουσική και την ενέργεια των bartenders.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, η Αθήνα μετατράπηκε σε πρωτεύουσα των κοκτέιλ, με τα κορυφαία brands και δημιουργούς να παρουσιάζουν ξεχωριστές προτάσεις. Το METAXΑ βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της εμπειρίας, προσφέροντας ζεστασιά, χαρακτήρα και έμπνευση σε επαγγελματίες και καταναλωτές.