Miele Experience Center: Τεχνολογία και καινοτομία σε ένα κατάστημα

Με προϊόντα σχεδιασμένα να διαρκούν για δεκαετίες, η εταιρεία δεν προσφέρει απλώς συσκευές, αλλά εμπειρίες που αναβαθμίζουν κάθε στιγμή της καθημερινότητας. Από την κουζίνα μέχρι τη φροντίδα του σπιτιού, η Miele παραμένει συνώνυμο της αξιοπιστίας, της καινοτομίας και της κομψότητας.

Το νέο Miele Experience Center μόλις άνοιξε τις πύλες του στο Ίλιον και σας περιμένει να ανακαλύψετε τις υψηλών προδιαγραφών συσκευές της Miele. Ένας φιλόξενος χώρος που συνδυάζει κορυφαίο design, καινοτόμα τεχνολογία και μοναδική ποιότητα, δημιουργώντας μια εμπειρία που ξεπερνά τα συνηθισμένα.

Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και πάντα πιστή στη φιλοσοφία Immer Besser (Πάντα καλύτερα), η Miele εγκαινιάζει το 5ο Experience Center της στη χώρα, στη διεύθυνση Θηβών 484, Ίλιον. Εδώ, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά την πλήρη γκάμα των premium συσκευών Miele και να αντλήσουν έμπνευση για το σπίτι που πάντα ονειρεύονταν.

Μια εμπειρία που ξεπερνά το συνηθισμένο

Το νέο Experience Center προσφέρει μια ολιστική εμπειρία:

Παρουσιάζει τις τελευταίες καινοτομίες, όπως οι συνδυαστικοί φούρνοι ατμού με HydroClean για απόλυτη καθαριότητα χωρίς κόπο, η πρώτη έξυπνη ηλεκτρική σκούπα με σακούλα Guard L1, καθώς και η νέα σειρά πλυντηρίων Nova με τον κυψελωτό κάδο InfinityCare που φροντίζει τα ρούχα για χρόνια.

για απόλυτη καθαριότητα χωρίς κόπο, η πρώτη έξυπνη ηλεκτρική σκούπα με σακούλα Guard L1, καθώς και η νέα σειρά πλυντηρίων Nova με τον κυψελωτό κάδο που φροντίζει τα ρούχα για χρόνια. Φιλοξενεί βιωματικές εκδηλώσεις, cooking sessions και παρουσιάσεις, ώστε οι επισκέπτες να ζουν στην πράξη το μότο της Miele: « Μια φορά Miele, για πάντα Miele !»

!» Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που καθοδηγεί κάθε πελάτη, βοηθώντας τον να βρει τις λύσεις που ταιριάζουν στον τρόπο ζωής του.

Γιατί Miele;

Οι συσκευές Miele ξεχωρίζουν γιατί:

Ενσωματώνουν διαισθητική τεχνολογία και σχεδιασμό που έχει βραβευτεί διεθνώς.

τεχνολογία και σχεδιασμό που έχει βραβευτεί διεθνώς. Είναι κατασκευασμένες για να διαρκούν πάνω από 20 χρόνια .

. Σέβονται το περιβάλλον χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση.

ενεργειακή απόδοση. Αναβαθμίζουν κάθε στιγμή της καθημερινότητας με κομψότητα και αξιοπιστία.

Από τις εστίες με ενσωματωμένο απορροφητήρα KMDA μέχρι τις κορυφαίες σκούπες Triflex HX2 με τον πατενταρισμένο σχεδιασμό 3 σε 1, η Miele συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί είναι συνώνυμο της τελειότητας στο σπίτι.

Miele Experience Center:

Τοποθεσία: Θηβών 484, Ίλιον – Τηλ. 210 6794573

Ωράριο: Δευτ.–Τετ. 09:00–17:00 | Τρ. & Πέμ. & Παρ. 09:00-20:30| Σάβ. 09:00–16:00 | Κυρ. Κλειστά

Επισκεφτείτε το www.miele.gr και ανακαλύψτε περισσότερα.