Μικρές Επικράτειες | Φαγιούμ: Εννέα διηγήματα για τις διπλανές πόρτες

Στην Κοκκινιά, στον Κορυδαλλό, στου Γκύζη και άλλες συνοικίες των Αθηνών ονομαστές ή φανταστικές, στο κέντρο και στα περίχωρα, ζουν μερικοί τύποι που προσπαθούν να επικρατήσουν στη ζωή τους επειδή κάτι τους συμβαίνει σήμερα, κάτι κουβαλάνε από το χτες – ή επειδή δεν τους συμβαίνει τίποτα απολύτως.

Ένας ναυτικός στα σκαλοπάτια του, ένας αθλητικός παράγοντας στο μπαλκόνι του, μια φάλαινα στην κρεβατοκάμαρά της, μια ορμόνη σταφυλιού στο εξοχικό της. Καθηλωμένες γιορτές, ματαιώσεις κι υπεκφυγές, μικρές νίκες και μισές ήττες για όσους προσπαθούν έστω να δευτεραγωνιστήσουν στην ίδια τους τη ζωή.

Οι άνθρωποι της δίπλα πόρτας που για να μη γίνουν πρωτοσέλιδα της μιας ημέρας, βρίσκουν τον τρόπο στο βασίλειο της καταδικής τους επικράτειας.

Βιογραφικό

Ο Φαγιούμ, κατά κόσμον Κων/νος Βατούγιος, γεννήθηκε στον Πειραιά το 1980. Κατάγεται από την Ικαρία. Είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ (τμ. Θεάτρου). Έχει εργαστεί στην καλλιτεχνική διεύθυνση του ΚΘΒΕ και το εκδοτικό τμήμα του Ελληνικού Φεστιβάλ, έχει δημιουργήσει το ikariamag.gr και τις εκδ. Ελεύθερες Πτήσεις, ενώ από το 2006 δραστηριοποιείται στη διαφήμιση και τη στρατηγική επικοινωνίας.