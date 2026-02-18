Mirum Hellas: Προσφορά υποτροφιών σε νέους και νέες που κατάγονται από τον νομό Λασιθίου

Πρόκειται για μία σημαντική κίνηση με ενσυναίσθηση και προοπτική, η οποία συμπίπτει με την επικείμενη έναρξη των εργασιών του Elounda Hills, στην Ελούντα της Κρήτης. Το μεγαλύτερο τουριστικό project των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, προϋπολογισμού άνω των 800 εκατ. ευρώ, θέλει να αποτελέσει παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης που επιδράει θετικά όχι μόνο στην ελληνική οικονομία, αλλά και στην κοινωνία και με αυτό το σκεπτικό η κατασκευάστρια επιδιώκει να ωφελήσει πολύπλευρα τον νομό Λασιθίου εντός του οποίου επιχειρεί.

Έτσι και ενώ είναι όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν οι εργασίες ανέγερσης, η Mirum Hellas, μέλος του διεθνούς ομίλου Mirum, εστιάζει σταθερά στην τοπική κοινωνία και στην ουσιαστική ενίσχυσή της. Η ανάγκη του νομού Λασιθίου για νέους, κατηρτισμένους επιστήμονες, η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά και η ανάδειξη του ανθρωποκεντρικού προσανατολισμού της εταιρείας, αντικατοπτρίζονται στην προσφορά των υποτροφιών, ανάμεσα σε άλλες κοινωνικές ενέργειες που επίσης υλοποιεί. Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν μεταξύ του Προέδρου της Mirum Hellas, κ. Vitalii Borisov και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Μιχαήλ Σφακιανάκη, οι οποίοι συναντήθηκαν πρόσφατα σε θερμό κλίμα και μοιράστηκαν απόψεις για το νησί, την Εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα.

Η εν λόγω πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Mirum Hellas στέλνει το μήνυμα ότι κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και τον ανθρώπινο παράγοντα, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Οι υποτροφίες στοχεύουν να δώσουν ευκαιρίες σε νέους και νέες που προέρχονται από τον τόπο όπου πραγματοποιείται η επένδυση, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου και κατά συνέπεια προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης για τους ίδιους και την περιοχή. Διότι ένας τρόπος να βοηθήσεις έναν τόπο, είναι να ενδυναμώσεις τους ανθρώπους του και να τους βοηθήσεις να προοδεύσουν.

Ας σημειωθεί ότι, το θέρετρο της νέας εποχής που αποθεώνει την πολυτέλεια αλλά και τη βιωσιμότητα (με ανέγερση κατοικιών, ξενοδοχείου και μαρίνας) ανεβάζοντας επίπεδο την περιοχή της Ελούντας, θα έχει ολοκληρωθεί ως το 2032 και θα αποτελεί ένα πρότυπο ευζωίας, σε μια περιοχή συνολικής έκτασης 950 στρεμμάτων, με ανεμπόδιστη θέα στον κόλπο του Μιραμπέλου και πανοραμική θέα προς τον Άγιο Νικόλαο.

Οι λεπτομέρειες για την προκήρυξη των υποτροφιών και τις διαδικασίες επιλογής θα ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον.