MiTo’21: Δύο νέες gourmet δημιουργίες που επανερμηνεύουν την παράδοση

Εμπνευσμένο από ένα γαστρονομικό ταξίδι που ξεκινά στο Μιλάνο, διατρέχει τη Μεσόγειο, περνά από τη Χίο και καταλήγει στην Κωνσταντινούπολη – την πόλη όπου γεννήθηκε η τέχνη του τσουρεκιού – το Τσουρεκόνε αποτελεί έναν σύγχρονο φόρο τιμής στις ρίζες των δύο παραδόσεων.

Η μυρωδάτη ζύμη, οι φυσικές πρώτες ύλες και η προσεκτική αργή ωρίμανση χαρίζουν ένα προϊόν με πλούσια υφή, πολυεπίπεδη γεύση και αξεπέραστη αφράτη απόδοση. Το Τσουρεκόνε φέρει τη σφραγίδα ποιότητας της MiTo’21 και έχει ήδη τιμηθεί με 2 αστέρια στα Great Taste Awards, ενώ έχει διακριθεί και στα Best in Taste 2025. Θα κυκλοφορήσει αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, σε συσκευασία 250g, σε επιλεγμένα σημεία πώλησης της ελληνικής αγοράς.

Παράλληλα, η MiTo’21 παρουσιάζει το νέο Pane, Burro & Marmellata, ένα panettone που ξυπνά γευστικές μνήμες και αποπνέει την απλότητα μιας αυθεντικής καθημερινής απόλαυσης. Με βάση την προζυμένια ζύμη, το εκλεκτό βούτυρο και τη φυσική μαρμελάδα βερίκοκο, η νέα αυτή δημιουργία αποδίδει την καθαρότητα και τη ζεστασιά του κλασικού «ψωμί, βούτυρο και μαρμελάδα», θυμίζοντας ένα νωχελικό πρωινό διακοπών.

Το Pane, Burro & Marmellata διατίθεται στην ελληνική αγορά μέσα από τα επιλεγμένα gourmet σημεία πώλησης της MiTo’21, όπως τα καταστήματα Κάβες OAK, Benito, Αντώνης Λουμίδης και άλλοι συνεργαζόμενοι χώροι. Με τις δύο νέες αυτές δημιουργίες, η MiTo’21 συνεχίζει να εξελίσσει τη γαστρονομική της ταυτότητα, αποδεικνύοντας πως η παράδοση, όταν συνδυάζεται με ποιότητα και δημιουργικότητα, μετατρέπεται σε μια ξεχωριστή εμπειρία απόλαυσης.