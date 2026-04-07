Το μυστικό του δάσους: Λαμπερή πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας 30/3

Μια ξεχωριστή βραδιά έζησαν όσοι παρευρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας των Μάκη Τσούφη και Στέλιου Ορφανίδη, "ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ" από τη TFG, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στο κατάμεστο Cinobo ΟΠΕΡΑ.

Οι δημιουργοί της ταινίας, οι πρωταγωνιστές, ο παραγωγός, οι συντελεστές και πλήθος καλεσμένων από τον χώρο της τέχνης και των μέσων ενημέρωσης έδωσαν το παρόν, σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, και είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το καθηλωτικό θρίλερ.

Με έντονο σασπένς και δυνατή ατμόσφαιρα, Το Μυστικό του Δάσους ξεχωρίζει ως ένα αστυνομικό θρίλερ - ένα είδος που συναντάμε σπάνια στον ελληνικό κινηματογράφο.

Λίγο πριν την έναρξη της προβολής, ο παραγωγός και πρωταγωνιστής της ταινίας Κώστας Καραθωμάς και ο σκηνοθέτης Μάκης Τσούφης καλωσόρισαν θερμά το κοινό, εκφράζοντας τις ευχαριστίες τους προς όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της ταινίας, καθώς και προς την τοπική κοινωνία και τους φορείς της Κω, όπου πραγματοποιήθηκε μεγάλο μέρος των γυρισμάτων.

Μετά το τέλος της προβολής, οι συντελεστές και οι ηθοποιοί καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό, το οποίο υποδέχτηκε την ταινία με ενθουσιασμό.

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν, ανάμεσα σε άλλους οι Κώστας Καραθωμάς, Ιωάννα Πηλιχού, Αργύρης Γκαγκάνης, Χρήστος Κάλοου, Χάρης Εμμανουήλ, Μπέσσυ Μάλφα, Μαρία Εγγλεζάκη, Παναγιώτης Τσουλής, Βαγγέλης Κάλοου, Μάνος Αντωνίου και Δαμιανός Νικολαΐδης από το cast της ταινίας, ο συνθέτης του soundtrack της ταινίας Κώστας Μαραγκός αλλά και οι ηθοποιοί Άννα Φόνσου, Λεωνίδας Κακούρης, Κώστας Καζάκος, Σπύρος Μπιμπίλας, Τάκης Παπαματθαίου, Ηρώ Μουκίου, Κατερίνα Τσάβαλου, Μάνος Πίντζης, Πάνος Μπλέτζας, Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου, Γιούλη Ηλιοπούλου, η δημοσιογράφος Μάγδα Τσέγκου, ο συνθέτης Γιάννης Φουστέρης, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, οι Σκιαδαρέσες.

Δείτε παρακάτωτο επίσημο trailer της ταινίας "ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ":

ΑΠΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

«Τίποτα δεν μένει στο σκοτάδι για πάντα»

Σχετικά με την ταινία

Ένα σκοτεινό μυστικό κρυμμένο σε ένα ειδυλλιακό νησί, μια εξαφάνιση που ταράζει τη σιωπή μιας μικρής κοινωνίας και ένας άνθρωπος που καλείται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του. Το «Μυστικό του Δάσους», η νέα ταινία των Μάκη Τσούφη και Στέλιου Ορφανίδη, είναι ένα ατμοσφαιρικό αστυνομικό θρίλερ που συνδυάζει αγωνία, ένταση και ανθρώπινο δράμα.

Με φόντο ένα νησιωτικό τοπίο όπου η ομορφιά συνυπάρχει με τη σκιά της διαφθοράς, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που επιστρέφει στη δράση όταν μια υπόθεση εξαφάνισης φέρνει στην επιφάνεια τις πιο επώδυνες μνήμες του. Καθώς η έρευνα βαθαίνει, τα όρια ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την εκδίκηση αρχίζουν να θολώνουν.

Πρωταγωνιστούν: Κώστας Καραθωμάς, Ιωάννα Πηλιχού, Αργύρης Γκαγκάνης, Χρήστος Κάλοου, Χάρης Εμμανουήλ, Αλέξανδρος Ρήγας, Μπέσσυ Μάλφα, Μαρία Εγγλεζάκη, Παναγιώτης Τσουλής, Βαγγέλης Κάλοου, Μάνος Αντωνίου και Δαμιανός Νικολαΐδης.

Με κινηματογραφική ένταση και δυνατές ερμηνείες, το Μυστικό του Δάσους αποτελεί ένα καθηλωτικό θρίλερ για το τίμημα της εκδίκησης και την αναζήτηση της λύτρωσης.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Στέλιος Ορφανίδης

Μοντάζ: Βαγγέλης Μιχαήλος & Στέλιος Ορφανίδης

Παραγωγή: Κώστας Καραθωμάς, Kappa Films

Μουσική: Κώστας Μαραγκός