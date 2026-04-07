Ξανά viral ο Γιάνης Βαρουφάκης: Χορεύει στη Μόσχα το techno τραγούδι με το όνομά του

Viral έγινε για ακόμα μια φορά ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος πήγε στη Μόσχα και χόρεψε το περίφημο τραγούδι με το όνομά του που έχει «ξεσηκώσει» djs.
Αναλυτικότερα, ο γραμματέας του Μέρα25, ταξίδεψε στη χώρα για να μιλήσει στο ετήσιο συνέδριο των BRICS+. Τα ντοκουμέντα που έμειναν όμως, και μεταφέρει μεταξύ άλλων και το Mega, είναι ο χορός σε ήχους techno που με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, Ρώσος dj, προσέθεσε το όνομα «Γιάνης Βαρουφάκης» σε κομμάτι.
Μάλιστα, ξένο δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Γιάνης Βαρουφάκης βρίσκεται σε ένα συνέδριο στη Μόσχα και χορεύει με τραγούδι που οι μόνες λέξεις είναι Γιάνης Βαρουφάκης. Αυτός είναι ο άνθρωπος που κάνει διαλέξεις σε δυτικούς ηγέτες εδώ και χρόνια, κατηγορώντας τους ότι έχουν μια ανήθικη εξωτερική πολιτική».
- Ο «πατέρας» των Ταγμάτων Ασφαλείας: Όταν ο Ιωάννης Ράλλης αναλάμβανε τελευταίος κατοχικός πρωθυπουργός
- Ο μήνας πρόωρων εκλογών που ακούει ο Μητσοτάκης, το πραγματικό ασυμβίβαστο και τα υπομνήματα
- Ξέσπασε η Ηλιάδη κατά της Μεσσαροπούλου: «Τραγικό και χυδαίο σχόλιο, δεν ντρεπόμαστε λίγο;»
