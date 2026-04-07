Ξανά viral ο Γιάνης Βαρουφάκης: Χορεύει στη Μόσχα το techno τραγούδι με το όνομά του

Ο Γιάνης Βαρουφάκης χόρεψε live στη Μόσχα το τtechno τραγούδι με το όνομά του που έχει γίνει viral. Βίντεο από το ετήσιο συνέδριο των BRICS+.

Γιάνης Βαρουφάκης | Eurokinissi
Viral έγινε για ακόμα μια φορά ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος πήγε στη Μόσχα και χόρεψε το περίφημο τραγούδι με το όνομά του που έχει «ξεσηκώσει» djs. 

Αναλυτικότερα, ο γραμματέας του Μέρα25, ταξίδεψε στη χώρα για να μιλήσει στο ετήσιο συνέδριο των BRICS+. Τα ντοκουμέντα που έμειναν όμως, και μεταφέρει μεταξύ άλλων και το Mega, είναι ο χορός σε ήχους techno που με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, Ρώσος dj, προσέθεσε το όνομα «Γιάνης Βαρουφάκης» σε κομμάτι. 

Μάλιστα, ξένο δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Γιάνης Βαρουφάκης βρίσκεται σε ένα συνέδριο στη Μόσχα και χορεύει με τραγούδι που οι μόνες λέξεις είναι Γιάνης Βαρουφάκης. Αυτός είναι ο άνθρωπος που κάνει διαλέξεις σε δυτικούς ηγέτες εδώ και χρόνια, κατηγορώντας τους ότι έχουν μια ανήθικη εξωτερική πολιτική». 

 

