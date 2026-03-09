Νέα επένδυση 4.400.000€ από τη Lidl Ελλάς για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματος στις Μοίρες Ηρακλείου

Το ανανεωμένο κατάστημα συνδυάζει την επέκταση των χώρων με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες εξυπηρέτησης, προσφέροντας μια κορυφαία αγοραστική εμπειρία.
Τι περιλαμβάνει το ανανεωμένο κατάστημα:
- Αναβαθμισμένος Χώρος Πώλησης: Πλέον εκτείνεται σε 1.336 τ.μ., προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στις καθημερινές αγορές.
- Ταχύτητα στην Εξυπηρέτηση: Διαθέτει συνολικά 11 ταμεία εκ των οποίων τα 4 είναι παραδοσιακά και τα 7 είναι self-checkout ταμεία, εξασφαλίζοντας γρήγορη ολοκλήρωση των συναλλαγών.
- Υποδομές Στάθμευσης & Ηλεκτροκίνησης: Παρέχονται 115 θέσεις στάθμευσης, ενώ η εγκατάσταση 6 θέσεων ηλεκτροφόρτισης υπογραμμίζει την προσήλωση της εταιρείας στην πράσινη ανάπτυξη.
- Σύγχρονες Καινοτομίες:
- Πλήρης αναβάθμιση του χώρου bake off για φρεσκοψημένα προϊόντα.
- Ανεξάρτητο στέγαστρο καροτσιών και ειδικά διαμορφωμένος χώρος ανακύκλωσης.
Με τον εκσυγχρονισμό του καταστήματος στις Μοίρες, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επενδύει συνεχώς σε υποδομές υψηλής ποιότητας, που προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση, άνεση και πραγματική αξία σε κάθε επίσκεψη.
