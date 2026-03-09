Μενού

Νέα επένδυση 4.400.000€ από τη Lidl Ελλάς για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματος στις Μοίρες Ηρακλείου

Η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συνεχή αναβάθμιση του δικτύου της στην Κρήτη, ολοκληρώνοντας μια σημαντική επένδυση ύψους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ στο κατάστημα που βρίσκεται στο 1ο χλμ. Μοιρών - Ηρακλείου.

Το ανανεωμένο κατάστημα συνδυάζει την επέκταση των χώρων με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες εξυπηρέτησης, προσφέροντας μια κορυφαία αγοραστική εμπειρία.

Τι περιλαμβάνει το ανανεωμένο κατάστημα:

  • Αναβαθμισμένος Χώρος Πώλησης: Πλέον εκτείνεται σε 1.336 τ.μ., προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στις καθημερινές αγορές.
  • Ταχύτητα στην Εξυπηρέτηση: Διαθέτει συνολικά 11 ταμεία εκ των οποίων τα 4 είναι παραδοσιακά και τα 7 είναι self-checkout ταμεία, εξασφαλίζοντας γρήγορη ολοκλήρωση των συναλλαγών.
  • Υποδομές Στάθμευσης & Ηλεκτροκίνησης: Παρέχονται 115 θέσεις στάθμευσης, ενώ η εγκατάσταση 6 θέσεων ηλεκτροφόρτισης υπογραμμίζει την προσήλωση της εταιρείας στην πράσινη ανάπτυξη.
  • Σύγχρονες Καινοτομίες:
  • Πλήρης αναβάθμιση του χώρου bake off για φρεσκοψημένα προϊόντα.
  • Ανεξάρτητο στέγαστρο καροτσιών και ειδικά διαμορφωμένος χώρος ανακύκλωσης.

Με τον εκσυγχρονισμό του καταστήματος στις Μοίρες, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επενδύει συνεχώς σε υποδομές υψηλής ποιότητας, που προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση, άνεση και πραγματική αξία σε κάθε επίσκεψη.


 

