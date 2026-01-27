Νέα υποτροφία του Ιδρύματος Έλενα Ηλιοπούλου Γιαμά στη διδακτορική φοιτήτρια του τμήματος χημείας του ΕΚΠΑ Έλενα Θάνου, με τη στήριξη της Giant Heart της Novibet

Η έρευνα της κας Θάνου επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μοριακών μεθοδολογιών για την ταυτόχρονη ανίχνευση πολλών προγνωστικών και προβλεπτικών βιοδεικτών σε δείγματα σιέλου και αίματος ασθενών με καρκίνο, έχοντας αποσπάσει βραβεία για προφορικές ή αναρτημένες παρουσιάσεις, σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια.

Η κα Θάνου επιλέχθηκε μεταξύ άλλων αξιόλογων υποψηφίων διδακτόρων Ελληνικής καταγωγής που φοιτούν σε πανεπιστήμια εντός και εκτός Ελλάδας, μετά από κύκλο συνεντεύξεων με μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Επιτροπής Θεματοφυλάκων του Ιδρύματος.

Η υποτροφία, που έχει διάρκεια 2 ετών, δίνει τη δυνατότητα στη νέα υπότροφο του Ιδρύματος να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη διεξαγωγή της έρευνάς της, καθώς και να συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια του χώρου, αλλά και σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

Ο κ. Σπύρος Γιαμάς, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ιδρύματος Έλενα Ηλιοπούλου Γιαμά, δήλωσε: “Καλωσορίζουμε την Έλενα στην οικογένεια των υποτρόφων του Ιδρύματός μας και είναι χαρά μας να στηρίξουμε την πρώτη μας υπότροφο που φοιτά σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Η Έλενα ξεχώρισε για τις ακαδημαϊκές της επιδόσεις, το ήθος της και την καινοτομία του αντικειμένου της έρευνάς της. Ευχαριστούμε θερμά τη Novibet για τη γενναιόδωρη χορηγία της και την εμπιστοσύνη στο Ίδρυμά μας. Η δωρεά της δίνει τη δυνατότητα σε μια λαμπρή νέα επιστήμονα να διεξάγει απρόσκοπτα την έρευνά της, συμβάλλοντας έτσι στην επιστημονική έρευνα για την πρόγνωση και θεραπεία του καρκίνου”.



Η κα Έλωνα Πουκαμισά, Head of Corporate Communications, PR & CSR της Novibet, δήλωσε: “Κάθε νέα επιστήμονας που έχει τα μέσα να συνεχίσει την έρευνά της, μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε ένα καλύτερο αύριο. Μέσα από το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς Giant Heart, επιλέγουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες με ουσία και πραγματικό αντίκτυπο, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Είμαστε, επίσης, ιδιαίτερα περήφανοι που αυτή η υποτροφία ενισχύει τη γυναικεία παρουσία στην επιστήμη και αναδεικνύει τη δύναμη των γυναικών στην έρευνα. Η συνεργασία μας με το Ίδρυμα Έλενα Ηλιοπούλου Γιαμά, για ακόμα για μια χρονιά, και η υποτροφία προς την Έλενα Θάνου είναι για εμάς μια πράξη ευθύνης και ελπίδας.”

Από την πλευρά της, η νέα υπότροφος και πρέσβειρα του Ιδρύματος, Έλενα Θάνου, δήλωσε: “Η απονομή της υποτροφίας του Ιδρύματος Έλενα Ηλιοπούλου Γιαμά συνιστά για μένα ιδιαίτερη τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη ως προς την ανταπόκριση στις προσδοκίες που τη συνοδεύουν. Η αναγνώριση της ερευνητικής μου προσπάθειας μέσω οικονομικής υποστήριξης είναι βαρύνουσας σημασίας, καθώς διευκολύνει τη συμμετοχή μου σε επιστημονικά συνέδρια και συναφείς ακαδημαϊκές δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επιστημονικής μου κατάρτισης. Παράλληλα, η συγκεκριμένη υποτροφία λειτουργεί ως ουσιαστικό κίνητρο για τη συνέχιση της εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής με αφοσίωση και προσήλωση”.

Στόχος του Ιδρύματος Έλενα Ηλιοπούλου Γιαμά είναι να παρέχει οικονομική στήριξη, μέσω υποτροφιών, σε φοιτητές και ερευνητές σε Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα παγκοσμίως, που επικεντρώνονται στην έρευνα για την πρόληψη, την πρόγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου και δεν έχουν την δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης. Ο κ. Σπύρος Γιαμάς σύστησε το Ίδρυμα το 2021, στο όνομα της συζύγου του Έλενας, η οποία απεβίωσε μετά από τον τρίχρονο αγώνα της με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Διαβάστε περισσότερα για την ιστορία και τη δράση του Ιδρύματος Έλενα Ηλιοπούλου Γιαμά στην ιστοσελίδα: https://eig-foundation.com/