Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΟΚ για το δυστύχημα στη Ρουμανία

Πραγματικό σοκ έχει προκαλέσει το δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στην περιοχή Τίμις, όπου επτά Έλληνες εκδρομείς έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από σύγκρουση του mini bus με ένα βυτιοφόρο και ένα φορτηγό.

Μάλιστα πρόκειται για οπαδούς του ΠΑΟΚ που έκαναν τη διαδρομή Ελλάδα-Γαλλία για το παιχνίδι του Δικεφάλου κόντρα στη Λυών, με τον σύλλογο να παίρνει θέση για τα όσα έχουν ειπωθεί.

