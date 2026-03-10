Το νέο 64ο Νηπιαγωγείο της Αθήνας γέμισε χαμόγελα τα παιδιά!

«Βρέθηκα σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Αθηνών για μια συνάντηση εργασίας με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν υποδομές και ανάγκες στις γειτονιές της πόλης.

Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την πορεία έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αθήνα και να ανταλλάξουμε απόψεις για τις ανάγκες που υπάρχουν σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας», τόνισε στο μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

