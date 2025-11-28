ΝΕΟ CARRÉ “DARK CHOCO CREAM” ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟ

Για εσένα που λατρεύεις την πλούσια γεύση της μαύρης σοκολάτας, ο Καραμολέγκος έφερε το CARRÉ DARK CHOCO CREAM, το νέο «μέλος» στην οικογένεια του CARRÉ. Ελαφρύ, αφράτο και πάντα απολαυστικό, έχει γίνει το αγαπημένο σνακ μικρών και μεγάλων, γίνεται η γευστική σου απόδραση μέσα στην ημέρα.
Με τρεις ήδη αγαπημένες γεύσεις, Choco Pistachio και Bueno Cream, η σειρά CARRÉ πλέον μεγαλώνει και γίνεται άκρως «σοκολατένια» !
Με γέμιση κρέμα μαύρης σοκολάτας και αφράτη και απολαυστική ζύμη, το νέο CARRÉ, Dark Choco Cream είναι το απόλυτο σνακ που έχεις πάντα μαζί σου.
Στο σχολείο, τη δουλειά, το σπίτι, το νέο Carre με την πρακτική του συσκευασία, σου «πάει» και σε πάει παντού!
Ο Καραμολέγκος συνεχίζει να δημιουργεί προϊόντα που αγαπιούνται και ξεχωρίζουν. Δεν είναι απλώς ένα ακόμη σνακ∙ είναι αυτή η μικρή καθημερινή λιχουδιά που θες να ξαναπάρεις, να ξαναδοκιμάσεις… και να απολαύσεις από την πρώτη.. μέχρι την τελευταία μπουκιά.
Αληθινή γεύση. Ποιοτική απόλαυση.
Ένα σνακ -«πειρασμός» που ο Καραμολέγκος «το έκανε με αγάπη» και έγινε η αγαπημένη σου συνήθεια.
