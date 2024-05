Νέο Oreo Mini Bites: Το τέλειο σνακ για κάθε στιγμή από την FRONERI!

Είτε είσαι μόνος, είτε με την παρέα σου, τα OREO Mini Bites έρχονται σε κυπελάκι και είναι η ιδανική επιλογή για ένα απολαυστικό καλοκαιρινό snack on the go.

Το πιο νόστιμο, κρεμώδες παγωτό βανίλιας επικαλυμμένο με θρυμματισμένα μπισκότα OREO, τώρα σε 14 απολαυστικές μπουκιές, που προσφέρουν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό γεύσεων και υφών.

Τα νέα OREO Mini Bites έρχονται να ταράξουν τα δεδομένα του φετινού καλοκαιριού και να προσφέρουν σε εσένα και την παρέα σου το ιδανικό snack για κάθε σας στιγμή.

Ανακάλυψε τον απολαυστικό κόσμο του παγωτού OREO και fullαρε την κατάψυξη με τα νέα OREO Mini Bites.

Που αλλού; Στα πράσινα ψυγεία, φυσικά.