Βιολάντα: Πολλά τα ερωτήματα μετά τις αποκαλύψεις για πολύμηνη διαρροή προπανίου

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν για κενά και παραλείψεις στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, μετά την επιβεβαίωση, από πλευράς Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πως στους χώρους υπήρχε πολύμηνη διαρροή προπανίου.

Σύμφωνα με τη χθεσινή ενημέρωση της Πυροσβεστικής, εκτός του εργοστασίου της Βιολάντα υπήρχαν δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, σε απόσταση 30 μέτρων από το σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Από τις έρευνες στο σημείο διαπιστώθηκε συσσώρευση πάγου στις σωληνώσεις μίας εξ αυτών. Η διασύνδεση των δεξαμενών με το εσωτερικό του εργοστασίου γινόταν με υπόγειες σωληνώσεις οι οποίες τροφοδοτούσαν τους χώρους των φούρνων με τα αέρια καύσιμα.

Η υπόγεια διαρροή προπανίου σε σημείο αυτών των σωληνώσεων της μίας δεξαμενής, εκτιμάται ότι υφίστατο επί μήνες.

Όπως εξηγείται, το διαφυγόν αέριο συγκεντρωνόταν όλο αυτό το διάστημα σε υπόγειο χώρο, όπου με την πρόκληση σπινθήρα στη διάρκεια των εργασιών, αναφλέχθηκε και εξερράγη, οδηγώντας στην τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες.

Η επιχείρηση στο σημείο παραμένει σε εξέλιξη, καθώς υπάρχουν ακόμα μικροεστίες φωτιάς.

Οι εργαζόμενοι της Βιολάντα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, εμφανίζονται ιδιαίτερα αναστατωμένοι - μετά και τις τελευταίες εξελίξεις - καθώς θα πρέπει, αργά ή γρήγορα να επιστρέψουν στα πόστα τους.

Πολλά τα ερωτήματα

Παράλληλα, υπάρχει πληθώρα ερωτημάτων σχετικά με τα κενά ασφαλείας που φαίνεται ότι υπήρξαν.

Παραμένει άγνωστο γιατί δεν είχε εντοπιστεί η διαρροή όλο αυτό το διάστημα, τι έκαναν οι αρμόδιες υπηρεσίες, αν και πότε είχε γίνει έλεγχος πυρασφάλειας, αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής...

Υπενθυμίζεται πως, μετά την απολογία τους, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα και τα δύο στελέχη της εταιρείας αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς όρους.

Προς το παρόν αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα, ωστόσο μετά το τέλος της έρευνας θα φανεί εάν θα αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο.

Από σήμερα οι κηδείες των θυμάτων

Σήμερα και αύριο αναμένεται να γίνουν οι κηδείες των θυμάτων της τραγωδίας.

Η διαδικασία της ταυτοποίησης ολοκληρώθηκε και κρίνεται πως ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς και οι πέντε γυναίκες είχαν ανασυρθεί απανθρακωμένες.

Χρειάστηκε λήψη γενετικού υλικού από τους συγγενείς τους για να γίνει ταυτοποίηση σε ειδικό εργαστήριο.