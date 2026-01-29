Από τη Νέα Υόρκη εκδηλώθηκε η σκληρή τάπα του Γιώργου Γεραπετρίτη στον βουλευτή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, που στην επέτειο των 30 χρόνων από την κρίση των Ιμίων, αποφάσισε να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως στην κρίση εκείνη η χώρα ηττήθηκε, χαρακτηρίζοντας μοιραίους άβουλους και τραγικούς τους Κώστα Σημίτη και Θεόδωρο Πάγκαλο που χειρίστηκαν την κρίση.

«Έδωσαν την ευκαιρία στην Τουρκία να μιλάει για γκρίζες ζώνες και μας οδήγησε στις γαλάζιες πατρίδες» είπε ο κ. Λαζαρίδης, για να έρθει λίγες ώρες αργότερα η απάντηση του ίδιου του υπουργού Εξωτερικών.

«Το ιδεολόγημα της Τουρκίας περί γκρίζων ζωνών είναι απολύτως ανυπόστατο. Δεν έχει καμία απολύτως βάση και νομικό επιχείρημα. Η πάγια εθνική μας θέση είναι ότι το διεθνές δίκαιο έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δεν συζητούμε κανένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας» είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Μαθαίνω πως πριν προβεί στις δηλώσεις, υπήρξε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου.

Η ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας

Εκτός από την επίσκεψη στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας και την περιήγηση στον Κίμωνα, η σημερινή άφιξη της Γαλλίδας υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων Καρίν Βοτρέν και η συνάντησή της τόσο με τον Νίκο Δένδια όσο και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς με τους Γάλλους συζητάμε την ανανέωση της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας που είχε υπογράψει ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν πριν κάποια χρόνια στο Παρίσι.

Η διαπραγμάτευση δεν θα είναι απλή και θα πάρει χρόνο, καταλαβαίνω όμως ότι η πρόθεση και των δύο μερών είναι να πάμε σε ανανέωση.

Η σιωπή της Καρυστιανού

Σιωπητήριο έχει μπει τις τελευταίες ημέρες στη Μαρία Καρυστιανού, αφού κρίθηκε πως η ίδια δεν είναι ακόμη έτοιμη να πάρει σβάρνα τα κανάλια και να τοποθετείται επί παντός του επιστητού.

Παρόλα αυτά μαθαίνω ότι αναζητά στελέχη για να τη βοηθήσουν στη μάχη της επικοινωνίας, ενώ, παρότι στο επιτελείο της κρατιούνται επτασφράγιστα τα περισσότερα μυστικά, έμαθα ότι αναζητά coach γiα media training. Εγώ λέω πως αυτά έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα - τώρα όμως τρέχουν.

Το δράμα του γραμματέα

Σε κατάσταση... απελπισίας είναι ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο οποίος προσπαθεί να οργανώσει έναν προσυνεδριακό διάλογο στη ΝΔ μέχρι το συνέδριο του κόμματος που θα γίνει τον Μάιο. Ήταν να γίνει το προ-περασμένο Σάββατο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, αλλά αναβλήθηκε για να μην επισκιαστεί από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ήταν να γίνει και το επόμενο Σάββατο στα Γιάννενα, αλλά πήγε πίσω λόγω πένθους και τραγωδιών. Όπως καταλαβαίνετε προσπαθεί ο δύσμοιρος, αλλά δεν του βγαίνει.